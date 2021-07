Es compleix un any de la mort de Kelly Preston, dona de John Travolta

@ José Oliva / Europa Press





Aquest dilluns 12 de juliol es va complir un any de la trista mort de l'actriu Kelly Preston, dona de John Travolta. L'actriu va perdre la vida als 57 anys després d'una dura lluita contra el càncer.





Fa unes setmanes, John Travolta concedia una entrevista en què va parlar sobre com es va sentir després de la mort de la seva esposa. No obstant això, en aquesta ocasió ni ell ni els seus fills van voler compartir res en xarxes socials. Van decidir per passar aquest dia en silenci i en família.