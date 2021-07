El TSJC es declara competent en la causa contra Natàlia Garriga per l'1-O

@EP





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s'ha declarat competent per assumir la causa contra la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per presumpta malversació en els preparatius de l'1-O.





En un acte, consultat per Europa Press, la sala civil i penal ha acordat reclamar a l'Audiència de Barcelona que li enviï la part que afecta Garriga, ara aforada davant del TSJC, de la causa que investiga una trentena de excàrrecs de la Generalitat .





El tribunal remarca que és competent per portar "exclusivament" la part que afecta Garriga, i ordena a l'Audiència de Barcelona que convoqui a totes les parts del procediment perquè puguin exposar quina part de la causa creuen que s'ha d'enviar al TSJC.





Garriga estava investigada en la causa que va dirigir el Jutjat d'Instrucció 13 i que jutjarà l'Audiència de Barcelona contra una trentena d'excàrrecs de la Generalitat pels preparatius de l'1-O.





Al ser nomenada consellera, va passar a ser aforada al TSJC, i l'última vegada que la instructora la va citar ja no va declarar per la seva condició d'aforada, encara que els tràmits per traslladar la causa encara estaven pendents.