Endesa i Lladorre celebren el 50 aniversari de la central hidràulica de Tavascan

L'Ajuntament de Lladorre (Lleida) i Endesa han començat els actes de celebració del 50 aniversari de la central elèctrica de Tavascan amb la represa de visites suspeses per la pandèmia de Covid-19 i la posada en marxa del primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics del municipi.





Endesa i el consistori van presentar dimarts el logotip de l'aniversari i la programació d'activitats --que s'allargarà fins 2022--, que inclou com a acte principal una trobada a la central, al setembre, de treballadors, extreballadors i veïns i veïnes de la vila amb representació institucional, ha informat la companyia en un comunicat.





L'elèctrica assenyala que en aquesta jornada s'inaugurarà també el nou espai divulgatiu a l'interior de la central, i en els següents mesos s'organitzaran trobades i activitats amb l'objectiu de promoure el turisme industrial i la seva riquesa, dels quals Tavascan vol ser un referent, aprofitant aquest aniversari.





Segons ha destacat la companyia, les visites a la central hidràulica suposen un complement a la del Centre d'interpretació de l'Aigua de Tavascan, dissenyat per explicar la història de la construcció del complex i que enguany ofereix, com a novetat, la projecció d'un nou documental divulgatiu.





El centre ofereix la possibilitat de fer una ruta per l'interior d'aquesta infraestructura hidroelèctrica que té una durada d'una hora i mitja i permet coneix com s'aprofita la mateixa força de l'aigua per generar energia lliure d'emissions.





La central hidroelèctrica de Tavascan, la primera reversible que es va posar en marxa a Espanya, es va construir durant la dècada dels 50, es va inaugurar el 1971 i forma part de el complex hidroelèctric de l'Alt Cardós, que comprèn tres centrals subterrànies.