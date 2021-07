L'Internet i les xarxes socials han provocat un canvi enorme en la forma en què ens relacionem amb les persones, ens informem o comprem. Descarreguem aplicacions, compartim imatges i dades personals i ens oblidem que posem en risc la nostra privacitat i ens exposem als perills d'Internet.





@EP





QUINS SÓN ELS RISCOS DE LES XARXES SOCIALS?





Al fer ús d'Internet i de les xarxes socials ens arrisquem a moltes coses. Així, algunes d'elles són les següents:





1. Ciberbullying

2. Suplantació de la identitat

3. Assetjament sexual o grooming

4. Phishing o estafes per part de ciberdelinqüents

5. Rebuig laborals





Amb les xarxes socials, a més, perdem la nostra privacitat. I ens arrisquem a coses que mai imaginaríem: que ens okupin el nostre habitatge per posar fotos de les nostres vacances i alertar els delinqüents que la nostra llar està buida o que agafin les nostres empremtes dactilars per pujar una fotografia fent el símbol de la victòria amb els dits índex i cor.





COM PROTEGIR LA NOSTRA PRIVACITAT EN XARXES SOCIALS?





L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( APDCAT ) ha iniciat una campanya de difusió per intentar promoure l'ús responsable de les xarxes socials entre els ciutadans. Consideren que ara que arriba l'estiu les persones s'exposen molt més en xarxes socials per això han llançat una sèrie de consells per protegir la privacitat. Són aquests:





1. Configurar les opcions de privacitat del telèfon.

2. No compartir ubicació real i vigilar quines imatges es publiquen: no pujar imatges que comprometin la reputació laboral, per exemple. Ni tampoc fotos de les vacances que facin saber que estàs fora de casa.

3. Controlar quan els altres poden publicar informació d'un mateix.

4. Valorar les "amistats" que s'accepten, doncs tindran accés a tota la informació.

5. Exercir el dret a la protecció de dades inclòs en el Reglament General de protecció de dades i la Llei orgànica 3/218 com l'accés, la supressió, la rectificació i l'oposició i la limitació del tractament, entre d'altres.





Però a més d'aquestes, hi ha altres coses que també ajudaran a preservar la privacitat en xarxes socials com tenir les nostres xarxes socials privades. S'ha de tenir precaució amb les xarxes socials que sol·liciten accés a dades personals, com ara la llista de contactes o les fotos de la galeria. Una altra cosa a tenir en compte són els links fraudulents; cal vigilar la procedència d'un enllaç abans d'entrar-hi per no caure en estafes.





D'altra banda, s'han de tancar les sessions de totes les xarxes socials especialment si es fan servir ordinadors compartits o xarxes wifi públiques. De fet, és recomanable no fer servir xarxes wifi públiques ja que gràcies a aquesta connexió els ciberdelinqüents poden accedir a les nostres dades.





Quant a la navegació per internet, és recomanable obrir pestanyes d'incògnit per evitar que es guardin dades privades i ens apareguin anuncis. I, finalment, s'ha d'usar el sentit comú perquè la pèrdua de privacitat en xarxes socials pot afectar de manera irreparable a la vida personal.