Experts internacionals debatran a CASA SEAT sobre la mobilitat a la nova economia

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i CASA SEAT han signat un acord pel qual l'espai repeteix com a escenari de la propera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW). CASA SEAT es converteix així en BVenue Partner d'aquesta cita econòmica de referència amb un format híbrid i B2B, 100% professional, que tindrà lloc del 5 a el 8 d'octubre a la ciutat comtal i que té com a objectiu reforçar el paper de Barcelona com a agent del canvi i de la reactivació econòmica basada en la innovació.





L'espai barceloní, que tan sols un any després de la seva obertura s'ha consolidat com a punt de trobada per als amants del disseny, la mobilitat i la cultura urbana, albergarà l'agenda relacionada amb BNEW Mobility, nou vertical en la qual experts de l'àmbit públic i privat debatran sobre els principals reptes i tendències que afronta el sector. Així, BNEW Mobility tractarà temàtiques com la mobilitat sostenible, l'e-Mobility com a objectiu 2030 o els reptes de el sector aeri, entre d'altres. En la signatura de l'acord, que ha tingut lloc a CASA SEAT, han estat presents Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BNEW; i Gabriele Palma, director de CASA SEAT.





Pere Navarro ha afirmat que "en un context en què les nostres ciutats alberguen cada vegada majors nivells de població, el diàleg i la recerca de vies per impulsar nous models de mobilitat més eficients i sostenibles són més necessaris que mai. Amb una agenda plena d'activitats i experts de primer nivell, BNEW Mobility neix amb l'ambició de convertir-se en el fòrum de referència per a la recerca d'aliances i solucions a llarg termini al voltant d'aquests desafiaments "





Per la seva banda, Gabriele Palma, director de CASA SEAT, ha apuntat que "oferir continguts de qualitat sobre mobilitat és un dels eixos principals de CASA SEAT. Per aquest motiu, acollir les jornades BNEW Mobility ens permetrà comptar amb una agenda d'esdeveniments protagonitzats pels millors experts sobre aquesta temàtica. És una gran oportunitat per abordar els nous reptes de la mobilitat, no només urbana, i compartir-los amb tots els operadors i ciutadans interessats ".





Una agenda reforçada amb cinc noves temàtiques i 800 speakers





En aquesta segona edició, BNEW mantindrà la seva aposta per un model B2B totalment innovador, híbrid i 100% professional, amb la internacionalització i el networking com a eixos clau per al desenvolupament de sinergies entre alguns dels sectors més estratègics per a l'impuls de la nova economia .





Amb aquest objectiu en ment, l'esdeveniment reforça aquest any la seva agenda i amplia fins a deu seves temàtiques clau. Així, a més de Mobility, BNEW estrena aquest any quatre més (Sustainable, Talent, Science i City), que se sumen a les cinc de 2020 (Logistics, Digital Industry, comerç electrònic, els Economic Zones i Real Estate). A més, l'organització espera ampliar el nombre de speakers des dels 389 als 800. Participants de tot el món podran seguir les seves intervencions i la resta dels continguts en directe des de qualsevol lloc de el món a través d'una plataforma única.





La primera edició va comptar amb la participació de prop de 11.000 assistents de 111 països diferents, el 90% dels quals ho van fer en línia.