CaixaBank, triat “Millor Banc a Espanya 2021” per la revista Euromoney

José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank/ @CaixaBank





CaixaBank ha estat triat “Millor Banc a Espanya 2021” als premis Awards for Excellence de la revista britànica Euromoney, que cada any destaquen als líders en serveis bancaris de cada país.





El jurat dels premis, format pel comitè editorial de la revista, ha triat a CaixaBank pel seu lideratge a Espanya, la seva excel·lència al servei al client i la seva contínua innovació, així com per la seva capacitat per anticipar-se i adaptar-se a les condicions d'un mercat en contínua evolució. També ha estat un factor primordial el compromís social de l'entitat amb els col·lectius més afectats per la crisi social i sanitària derivada de la pandèmia de la covid-19.





Aquest any, CaixaBank ha completat la seva fusió amb Bankia, una operació que li permetrà anticipar-se als reptes que afronta el sector bancari com un previsible llarg escenari de tipus d'interès en negatiu, una creixent competència, tant dels competidors tradicionals com dels nous actors, i una imparable revolució digital que està canviant el negoci bancari i la relació entre els bancs i els seus clients.





Per a José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, “el premi és un reconeixement a la capacitat d'adaptació i anticipació de CaixaBank, que, amb la fusió amb Bankia, s'ha convertit en el principal grup financer del nostre país. Després de la integració, comptem amb una excellent plataforma, una nova CaixaBank reforçada que ens permet afrontar el futur des d'un punt de partida privilegiat per donar suport a la recuperació del nostre país”.





Per part seva, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha mostrat la seva satisfacció per un premi que reconeix la fortalesa financera del banc i el seu compromís amb la societat: “En els últims mesos, a CaixaBank hem consolidat el nostre lideratge en el sistema financer amb una intensa activitat bancària, una millora de l'eficiència i la rendibilitat, i l’enfortiment del nostre balanç, que ens han permès donar suport de manera decidida a les famílies i empreses durant la pandèmia, demostrant que sempre estem al costat dels clients i al servei de tota la societat”.





Després de la fusió, CaixaBank s'ha consolidat com el grup financer líder a Espanya i un dels més importants a Portugal. L'entitat compta amb 21,1 milions de clients en el mercat ibèric i ofereix una plataforma única de distribució omnicanal i amb capacitat multiproducte que evoluciona constantment per anticipar-se a les necessitats i preferències dels seus clients.





A més, CaixaBank continua reforçant el seu lideratge a la banca digital amb un percentatge de clients digitals del 70,5%, mantenint un ferm compromís amb la transformació i apostant per l'acompanyament a les empreses innovadores amb potencial de creixement.