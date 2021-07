Una màquina radial treballant sobre una tanca la causa inicial de l'incendi a Castellví.





Després que aquest matí els Agents Rurals l'han identificat, el jutjat ha dictat ordre de detenció per al presumpte autor de l'incendi de Castellví de Rosanes.





Sembla ser que es tracta d'un veí de la urbanització de Valldaina (Castellví) que l'hauria provocat per una negligència mentre feia treballs de soldadura a menys de 500 metres de la massa forestal amb una radial.





El cap de l'àrea regional de Barcelona del Cos d'Agents Rurals, Jaume Bosch, ha explicat que "s'ha determinat l'àrea d'inici en un habitatge al límit de la urbanització de Valldaina. Hem trobat elements que indiquen que l'incendi s'ha originat per causes humanes. Un ciutadà estava fent servir una radial i un aparell de soldadura, i les espurnes van iniciar l'incendi forestal. Aquesta tasca, amb les condicions de risc alt en què estem, no es poden fer sense autorització administrativa. En principi, no ens consta que la tingués i estaríem davant d'una negligència greu".