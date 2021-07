Què passa amb les multes interposades durant l'estat d'alarma si aquest és inconstitucional?

@EP





Aquest dimecres 14 de juliol s'ha fet públic que el TC ha declarat inconstitucional el primer estat d'alarma, decretat durant la primera onada de la pandèmia el març de 2020, pel recurs interposat per Vox. La sentència encara no s'ha distribuït, de forma que deixa en l'aire les conseqüències de la decisió.





Un tema que, en teoria, quedaria afectat serien les multes imposades durant aquest període, les quals quedarien sense efecte. En aquests mesos es van posar 1,2 milions de sancions, però després de la sentència passarien a quedar automàticament anul·lades. Això afectaria fins i tot a les que ja tenien sentència ferma, tal com va assenyalar Pedro González-Trevijano, un dels magistrats de Tribunal Constitucional.





NOMÉS S'HAN TRAMITAT EL 10% DE LES MULTES





Durant el primer estat d'alarma i els quatre primers mesos del segon, es van notificar 1.370.164 multes. 506.135 van ser realitzades per la Policia Nacional, 495.600 per policies locals i 368.429 per la Guàrdia Civil. Però segons les dades ofertes pel Ministeri de l'Interior, únicament han culminat la seva tramitació amb sanció un total de 152.934. És a dir, només s'han tramitat gairebé el 10% de les multes.





S'obririen així dos camins teòrics per a les multes ja expedides. Les que no hagin estat abonades, quedarien sense efecte encara que sobre elles hi hagi ja una sentència ferma d'un tribunal anterior. I respecte a les que ja hagin estat pagades, el sancionat hauria de reclamar a l'Administració la devolució de diners.