Qui té més probabilitats de contagiar-se de COVID-19 després de la vacunació completa?

La propagació de la variant Delta de l'coronavirus segueix causant preocupació en la comunitat mèdica mundial malgrat algunes taxes de vacunació alta en alguns països, sobretot, perquè continuen comptant infeccions en augment i també morts per COVID-19.







En un dels últims estudis per determinar qui són més vulnerables a la malaltia que genera el coronavirus, un estudi israelià va determinar que les persones grans amb moltes afeccions mèdiques subjacents i immunosupressió tenen més probabilitats de contraure coronavirus i desenvolupar un cas greu de COVID-19 fins i tot després d'estar completament vacunades.





Un equip de metges israelians dirigit pel professor Tal Brosh, cap de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Samson Assuta Ashdod, va estudiar a 152 pacients completament vacunats de 17 hospitals que van desenvolupar COVID-19 més de set dies després de rebre la seva segona dosi de vacuna i va requerir hospitalització abans de finals d'abril.







La cohort va ser petita perquè no moltes persones vacunades que contrauen coronavirus desenvolupen una infecció greu, ja que la vacuna té una efectivitat de l'97% a l'98% contra la variant estàndard, i està demostrant ser gairebé tan efectiva contra la variant Delta. Fins ara, malgrat un ràpid augment en els casos de coronavirus a Israel, el nombre de casos greus sembla estar augmentant lentament.





"En general, podem dir que el principal és que no es tracta de persones sanes", va explicar Brosh a The Jerusalem Post en una entrevista. "Gairebé tots (96%) tenien comorbiditats: malaltia cardíaca, malaltia pulmonar, malaltia renal, demència, càncer o altres malalties comunes. Per tant, les persones que contrauen infeccions irruptivas i són admeses estan més malaltes que una persona normal ".





Dels que van acabar a l'hospital, 38 van tenir el que es va definir com "mals resultats", el que significa que van ser ventilats mecànicament o havien mort. Específicament, el 71% tenia hipertensió; 48% diabetis; 27% d'insuficiència cardíaca congestiva; 24% malaltia renal crònica; 24% malaltia pulmonar crònica; 19% demència; i 24% càncer. Només el 6% no tenia cap afecció mèdica subjacent. A més, l'estudi va mostrar que el 40% dels pacients estaven immunodeprimits.







"Si el sistema immunològic no funciona bé, té un major risc de no desenvolupar la protecció de la vacunació", ha indicat l'expert, i ha afegit que al voltant de l'35% dels pacients no tenien anticossos detectables, el que significa que no havien aconseguit generar una resposta immunitària a la vacuna. La mitjana de temps transcorregut des de la segona dosi fins l'hospitalització va ser de 40 dies. La mitjana d'edat dels pacients va ser de 71 anys. En la majoria dels casos es desconeixia l'origen de la infecció de l'pacient.





Brosh va precisar que encara que aquest estudi es va realitzar quan la variant Alpha estava activa a Israel i la majoria dels casos tenien aquesta soca de virus, va dir que és probable que les característiques encara s'apliquin en l'actualitat, a aquells que estan infectats amb la variant Delta que ara compte.