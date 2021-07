Cs pregunta si el Gobierno va tenir converses amb "informació privilegiada" amb empresaris catalans

@EP







Ciutadans vol que el govern de Pedro Sánchez aclareixi si va compartir "informació privilegiada" sobre els criteris de repartiment dels fons europeus amb alguns empresaris catalans i detalli què està fent per garantir que no s'aproven projectes i lliuraments de diners "per interessos espuris".





La formació taronja ha registrat aquest dimecres al Congrés una bateria de preguntes dirigides a l'Executiu arran de la informació publicada pel diari "El Confidencial" sobre David Madí, exdirigent de CiU que ha estat assessor de Foment de l'Ocupació, relativa a la presumpta desviació de fons públics a l'independentisme català.





En una conversa telefònica gravada l'octubre passat, Madí explica a Joan Ferran, directiu de la consultora RSM Spain, que ell, com a part de Foment de l'Ocupació, s'havia reunit amb el fins ara cap de Gabinet de Pedro Sánchez, Iván Redondo, i que tenia informació de primera mà sobre com seria el procés de repartiment dels fons europeus , que en aquell moment encara no havien estat anunciats pel Gobierno ni tramitats pel Congrés. "Ens ho va explicar allà... Això serà un berenar de negres. Els plantejaments són 140.000 milions d'euros", va dir Madí.





C'S DEFENSA "L'OPORTUNITAT" ELS FONS EUROPEUS





En referència a aquesta notícia, la portaveu de Cs a la Comissió d'Afers Econòmics i Transformació Digital, María Muñoz, ha indicat, en un missatge a Twitter, que els fons Next Generation no són "un berenar de negres", sinó que constitueixen "una oportunitat històrica" per a les empreses espanyoles i el futur d'Espanya. "Amb aquest mercadeig, el Gobierno posa en perill la credibilitat d'Espanya a Europa", ha advertit.









Davant la possibilitat que "empresaris propers a l'independentisme català" rebessin "informació privilegiada" sobre aquest assumpte, la diputada ha lamentat que l'Executiu del PSOE i Unidas Podemos rebutgés la proposta de Ciutadans de crear una oficina independent que apliqués criteris tècnics per repartir els fons que la UE donarà a Espanya per impulsar la recuperació després de la crisi del coronavirus.





REPARTIMENT "DISCRECIONAL" AMB MOTIVACIONS POC CLARES





"Aquest tipus d'actuacions generen incertesa entre les empreses i els inversors", ja que sembla que "sobre el paper els criteris de repartiment estan establerts d'una determinada manera", però "posteriorment el Gobierno ignora aquests criteris per procedir a un repartiment discrecional d'acord a altres motivacions que no estan clares ", assenyala en la iniciativa parlamentària.





La diputada demana al govern que expliqui quin va ser el contingut de la conversa entre Madí i Redondo i si aquest últim "va compartir informació privilegiada amb alguns empresaris sobre els criteris a seguir a l'hora de repartir" els diners del paquet Next Generation EU, "afectant per tant als principis d'informació i lliure concurrència ". També pregunta a l'Executiu per què, després de la reunió entre Redondo i Foment de l'Ocupació, un dels empresaris presents va qualificar el repartiment de fons europeus com "un berenar de negres".





Segons Cs, la xerrada entre Madí i Ferran "fa pensar que els criteris de repartiment de fons europeus que existeixen sobre el paper i sobre els quals s'han pronunciat la Comissió Europea i, finalment, el Consell Europeu poden no ser realment els veritables criteris a aplicar en el repartiment, amb el perjudici que això pot suposar per a les empreses, especialment les pimes, i per a les reformes estructurals "que Espanya té pendents.