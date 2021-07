Duran i Lleida: els indults són "útils" per a Catalunya i Espanya

@EP





L'expresident d'Unió i exportaveu de CiU al Congrés Josep Antoni Duran i Lleida ha defensat que els indults són "útils" tant per a Catalunya com per a Espanya. Tot i això, ha reconegut que no és optimista sobre una ràpida solució de la situació catalana, tot i que "cal intentar-ho". "Pedres al camí n'hi ha, grans i importants, caldrà anar salvant, però no serà un procés ràpid ni molt menys".





Així ho ha manifestat Duran i Lleida a València, on ha acudit a impartir una conferència en el marc de la Junta General de l'Assemblea de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE).

Preguntat pels mitjans per la seva opinió sobre la mesura de gràcia, ha assenyalat que "no sé si els indults seran molt útils o no, han estat útils per als presos, les seves famílies i per als que recolzen la seva causa política i, més enllà , també són útils per al conjunt de la societat catalana i espanyola, cosa que a vegades no s'acaba d'entendre fora de Catalunya ".





En aquest sentit, ha argumentat que, "admetent" que no sabent exactament per a què serviran, els indults "es fan amb la intenció que serveixin perquè tingui més estabilitat Catalunya, que és un motor econòmic d'Espanya". "Quan no hi ha estabilitat aquest motor no funciona bé i Espanya necessita que els seus motors funcionin bé, i no només Madrid, i no només Madrid-València, també Barcelona i Catalunya en el seu conjunt", ha raonat.





"ENTENDRE ELS TEMPS"





Duran i Lleida ha avisat que "no es pot demanar ni a l'independentisme ni a les posicions contràries que canviïn del dia a la nit la seva posició". En la seva opinió, "cal entendre els temps" i gestos "algun ha hagut", tot i que també "un joc polític de què cal ser conscients".





"Mentre Esquerra republicana de Catalunya i Junts segueixin mirant-se de reüll, competint i tement que certs passos els comporti la qualificació de 'botiflers' és molt difícil poder-ho resoldre". I, d'altra banda, "mentre se segueixi utilitzant en termes electorals, no tant amb sentit d'Espanya, també hi haurà moltes dificultats".