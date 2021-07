El Govern preveu el "toc de queda quirúrgic" a 158 municipis

@EP



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres que el Govern ha aprovat decretar de nou un toc de queda nocturn d'1 a 6 hores de la matinada a 158 municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència acumulada de la pandèmia igual o superior als 400 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants. La mesura tindrà una durada d'almenys set dies, un cop ratificada, i serà prorrogable.





Ho ha explicat en una declaració institucional en la Generalitat després de la reunió extraordinària de la comissió delegada de la Generalitat sobre la pandèmia, en què han participat el vicepresident, Jordi Puigneró, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el d'Interior, Joan Ignasi Elena , i el de Salut, Josep Maria Argimon, a més de la portaveu de l'Executiu, Patrícia Plaja.





Un cop aprovada pel Govern, aquesta mesura haurà de ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè es pugui aplicar en els municipis afectats i Aragonès espera que sigui vigent a partir d'aquest cap de setmana.





LES NOVES RESTRICCIONS ENTREN AQUEST DIJOUS EN VIGOR





Les restriccions contra la covid proposades dilluns pel Govern, i avalades aquest dimecres pel TSJC, entraran en vigor aquest dijous a primera hora, un cop publicades al DOGC. Així, els establiments públics i les activitats hauran de tancar de 00.30 a 6 hores, respectant 30 minuts més per a activitats recreatives musicals que ja tenen aquest previsió per normativa perquè puguin desallotjar el públic.





També es limiten les reunions i trobades familiars i socials a un màxim de deu persones, tant en públic com en privat, excepte si són bombolles de convivència. També es prohibeix menjar o beure en grup a l'espai públic.





D'altra banda, el Govern recomana, però no ordena, la limitació d'accés a espais públics on es puguin produir concentracions de persones com parcs, places i platges, en el mateix horari. Es recorda també a les activitats el compliment de l’obligació de disposar de 2,5 metres quadrats per persona, i no només dels límits d’aforament previstos per a cada tipologia.