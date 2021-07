L'Hospital del Mar eliminarà 150 llits durant l'estiu per falta de personal

@EP





L'Hospital del Mar tancarà 150 llits durant l'estiu per falta de plantilla. Aquest és el motiu principal pel qual els sanitaris i pacients del Parc de Salut Mar de Barcelona han protestat aquest dimecres davant el centre hospitalari. A més, també han reclamat més personal i una dotació de recursos suficient per al sistema de salut públic.





Xavier Tarragón, membre del Comitè d'Empresa de l'Hospital del Mar, ha explicat que la situació que viu el centre és "un reflex del que pateix tota la sanitat a Catalunya" i ha denunciat que l'atenció primària està "molt tensada". Així, ha alertat que aquest any la situació s'agreujarà per la covid i, també, per l'esgotament dels treballadors. "S'han de posar diners sobre la taula i no només paraules boniques i aplaudiments, que considerem hipòcrites", ha sostingut.





Des d'Acampada Mar, entitat convocant de la protesta, denuncien que les retallades que han afectat el centre durant els últims anys estan dificultant que es pugui mantenir tot el personal en plantilla i totes les unitats i llits en funcionament. Segons afirmen, això és el que està provocant un augment en els temps d'espera per accedir a especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.









La plataforma també ha lamentat que la manca de sanitaris l'hagin de suplir els treballadors fent una quantitat "ingent" d'hores extres. "Calculem que durant els cinc primers mesos de l'any les treballadores es van veure obligades a fer unes 18.000 hores extres, una barbaritat que ha sigut necessària per mantenir l'activitat", ha explicat Tarragón.





Per la seva banda, l'Hospital del Mar destaca que, d'acord amb el pla de contingència per fer front a la pandèmia, s'han habilitat prop d'un centenar de llits per atendre pacients covid-19 i assegura que "tota la capacitat d'hospitalització del centre està en servei o està preparada per poder acollir malalts".





Les mateixes fonts hospitalàries indiquen que l'Hospital de l'Esperança i del Centre Fòrum, centres de suport a l'Hospital del Mar, també estan preparats per oferir suport d'hospitalització en cas que fos necessari.





"Tot plegat obliga a realitzar un esforç de reorganització del personal", assenyalen des del centre hospitalari. En especial, afegeixen, en relació al personal d'infermeria i amb afectació a les cirurgies i a l'àrea ambulatòria. Amb tot, matisen que es mantenen les cirurgies urgents i les oncològiques.









MÉS RECURSOS PER DESTENSIONAR L'ATENCIÓ PRIMÀRIA





En referència a l'atenció primària, els col·lectius afectats han denunciat una "infradotació de recursos" en un servei que, alerten, està "molt tensionat". El membre del Comitè d'Empresa de l'Hospital del Mar, Xavier Tarragón, ha explicat que si es brindessin els recursos necessaris a l'atenció primària, s'alleugeriria la càrrega de feina als hospitals. Igualment, "no s'agreujarien tant les malalties i es podrien evitar un gran nombre d'hospitalitzacions".





Des del Comitè d'Empresa de l'hospital també han remarcat que la situació possiblement s'agreujarà amb l'augment de casos de covid i han reclamat que es busquin solucions per mantenir la normalitat al servei i poder assumir l'augment de la pressió hospitalària.





Amb crits com "No més retallades, més contractació" o "No, no, no a la privatització", els protestants han volgut fer una crida a les autoritats perquè "defensin" la sanitat pública. "Estan molt bé els reconeixements i els aplaudiments, però totes les retallades que s'han anat patint s'han de revertir d'alguna manera", ha dit Tarragón. Les persones convocades també han cantat proclames en contra de la privatització de la sanitat, han rebutjat que faci "negoci amb la salut" i han reivindicat una sanitat "100% pública".