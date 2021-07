Sergi Talamonte, destituït com a tinent d'alcalde de Lleida per Miquel Pueyo

@EP





L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), ha destituït aquest dimecres al tercer tinent d'alcalde, Sergi Talamonte (El comú), que continuarà com a regidor d'Habitatge, de què ha dit que ha actuat "com a govern i oposició dins el govern, de cara a l'exterior, el que és impossible i profundament deslleial", en al·lusió a la seva oposició a un parc comercial en tramitació a l'Ajuntament.





"He signat tres decrets d'alcaldia, per un he retirat al senyor Talamonte la seva condició de tinent d'alcalde, d'altra recupero la gestió dels àmbits de la seva regidoria i li he retirat de la junta de govern local", ha afirmat en roda de premsa Miquel Pueyo acompanyat del tinent d'alcalde d'Urbanisme, Toni Postius, de JxCat.





L'alcalde ha pres aquesta decisió després del comunicat d'aquest dimecres del Comú, en el qual explicava que la formació havia sol·licitat formalment la convocatòria de la comissió de revisió del pacte signat amb ERC i JxCat argumentant que s'estan produint incompliments d'aspectes fonamentals i que l'oposició al projecte de Torre Salses és part fonamental del programa amb què la formació es va presentar a les eleccions.





Segons ha explicat, aquest dimecres s'ha convocat la comissió de revisió del pacte i a la trobada no han assistit membres del Comú.





"NO ES POT REPICAR I ANAR A LA PROCESSÓ"



"No es pot repicar i anar a la processó, no es pot ser al mateix temps oposició i govern" ha afirmat l'alcalde.





Pueyo ha recordat l'interès inicial dels tres partits deL govern de no promoure parcs comercials fora de la trama urbana, com és el cas del de Torre Salses, i ha explicat que el govern municipal s'ha de moure tenint no només les seves conviccions sinó també les conseqüències, en al·lusió a la tramitació de parc.





L'alcalde ha demanat als membres deL comú que reflexionin i que diguin "si volen continuar formant part deL govern".





"La pilota està a la teulada del comú, que ha de dir què vol fer, ens ho ha de dir a nosaltres i a tota la ciutadania", ha afirmat Pueyo.





ERC, JxCat i el Comú van signar el 27 de juny de 2019 el govern tripartit de l'Ajuntament de Lleida en la passarel·la dels Camps Elisis com a símbol dels ponts que llavors van dir que havien aconseguit construir per fer-ho possible.





El pacte entre les tres formacions sumava 15 dels 27 regidors de l'Ajuntament, set d'ERC, dos del Comú i sis del JxCat, dels quals ara en el govern estan cinc ja que l'alcalde va apartar, per anomalies en contractes de manteniment, al llavors regidor d'Esports, Sergi González, que continua com a regidor no adscrit.