La Seguretat Social haurà de pagar 2.000 milions als pensionistes per la pujada de l'IPC

@EP





Quan va començar l'any la inflació era negativa i aquesta situació va ajudar al fet que el Govern central pugés les pensions. Però ara les coses han canviat i tot apunta que la inflació acabarà el curs per sobre del 0,9% en què es troba actualment. De fet, s'estima que la mitjana serà de 2,5% i que a finals d'any podria estar per sobre del 3%. El Govern central, per tant, es veurà obligat a pagar als pensionistes més del que creia.





Si tot va segons el que estableix, serà al gener quan el Govern central aboni als pensionistes la 'paga' conseqüència de la desviació de la inflació. Una paga la suma de la qual ascendirà a 2.000 milions d'euros que haurà de desemborsar la Seguretat Social si, per exemple, l'any acaba amb l'IPC en el 2,5%.





Però això no és tot, sinó que la revaloració que s'aprovi de cara a l'any que ve haurà de partir d'aquesta xifra. Això és així perquè serà el 2022 quan entri en vigor la reforma de les pensions que es durà a terme després de l'estiu i que farà que aquestes s'indexin a l'IPC del curs anterior.