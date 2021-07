Activada l'alerta Inuncat per pluges a Tarragona i Barcelona

@EP





Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) davant la previsió de pluges al litoral de Tarragona i Barcelona a partir de la matinada d'aquest dijous, ha informat en un comunicat.





Els xàfecs afectaran amb "especial intensitat" les comarques del Garraf (Barcelona) i del Baix Penedès (Tarragona), podran anar acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa o pedra i de ratxes fortes de vent.





En aquest sentit Protecció Civil recomana "molta precaució" a la mobilitat, no aparcar el vehicle en rierols ni punts subterranis inundables, així com no creuar rius ni rieres si baixen amb aigua.