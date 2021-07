Mor un home de 89 anys a la piscina d'Olius

@EP





Un home de 89 anys d'edat, nacionalitat espanyola i veí de Solsona, va morir aquest dimecres a la piscina municipal d'Olius (Lleida).





Segons han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat, l'home, que inicialment va ser atès pel servei de socorrisme, ha mort previsiblement de mort biològica i no per ofegament i serà l'autòpsia la que confirmi les causes.





Fins a la piscina s'han desplaçat efectius de la policia catalana i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb una ambulància i una UCI mòbil.