Mor atropellat per un camió un vianant a l'AP-7 a Castellet i la Gornal

Un vianant ha mort aquest dijous de matinada atropellat per un camió a l'AP-7 a l'altura de Castellet i la Gornal (Barcelona) per causes que s'investiguen.





En un comunicat, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que el sinistre s'ha produït al quilòmetre 207 de l'AP-7, on es registren cues d'una hora i només hi ha un carril obert en sentit sud.





Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat 12 patrulles dels Mossos d'Esquadra, després de rebre l'avís cap a les 4.30 hores.





També han acudit dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Amb aquesta ja són 67 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres interurbanes catalanes en el que va d'any.