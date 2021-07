Yolanda Díaz tracta d'impedir una crisi interna en el seu partit

@EP





En Unides Podemos han decidit no fer canvis de ministres, però alguns membres de la formació consideren que hi ha dues persones que haurien de marxar: Alberto Garzón i Manuel Castells. Per aquesta raó han començat a sorgir crítiques internes i Yolanda Díaz està intentant frenar-les perquè no es produeixi una crisi en el partit.





Mentre que uns es mostren molestos amb Garzón i el seu polèmic comentari sobre la carn (li va dir als ciutadans que s'ha de consumir menys aquest aliment i ha provocat la rebel·lió de les empreses càrnies), Díaz va tractar de defensar-lo aquest dimecres. "L'alimentació és clau en la salut pública i tinc molta preocupació per l'alimentació de la meva filla, que la cuido. No és bo excedir-se en res. El nostre país té unes dietes meravelloses. Fem un consum responsable de tot tipus de productes i estic segura que res té a veure amb la grandíssima indústria agroalimentària que tenim al nostre país, que és de primer ordre. Per tant, tot és conciliable", va dir.





Però això sembla no ser suficient per fer canviar d'opinió a aquests membres de Unides Podem que consideren que Garzón perjudica la imatge de la formació estatge. El mateix que pensen de Manuel Castells, de què opinen que no ha treballat prou com a ministre d'Universitats.