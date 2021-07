Aquestes són les noves restriccions a Catalunya que entren en vigor aquest dijous

@EP





Les mesures anunciades aquest dilluns a la Generalitat per frenar la transmissió del coronavirus a Catalunya, que inclouen limitar a deu persones les trobades i reunions socials, estan en vigor des d'aquest dijous, després de rebre l'aval de l'Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i un cop publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).





La resolució publicada al Dogc, consultada per Europa Press, recull que totes les activitats hauran de finalitzar com a màxim a les 00.30 hores, que les reunions socials es limiten a un límit de deu persones --excepte si són convivientes-- i que s'ha de garantir que cada persona disposa d'un mínim de 2,5 metres quadrats.





També recomanen --tot i que no imponen-- limitar l'accés a espais públics on es puguin produir concentracions de persones entre les 0.30 hores i les 6.00, com parcs i platges, i s'elimina la possibilitat de consum en grup en l'espai públic habilitat.





La nova resolució també prohibeix ballar en espectacles i celebracions permeses, com a festes populars i banquets, "per l'especial reg que s'associa a aquesta activitat al no permetre la distància mínima de seguretat"; tampoc es pot ballar a l'exterior de bars musicals i discoteques --en l'interior, l'activitat està prohibida--.





Les festes populars i tradicionals es poden celebrar tant a l'aire lliure, en un espai perimetrado, com en espais tancats, sempre que es compleixin els aforaments màxims i les condicions de ventilació i control d'accés, i amb els assistents asseguts. Les mesures entren en vigor aquest dijous i fins a les 0 hores de divendres 23 de juliol.





"CINQUENA ONADA"



En la resolució, la Generalitat justifica les mesures per la necessitat d'evitar aglomeracions i contactes entre persones que no conviuen, limitar la interacció social i "prescindir d'aquelles activitats no essencials que suposin un risc de contagi".





Tot això es produeix "en un context de transmissió comunitària creixent, no controlada i sostinguda en totes les regions sanitàries", segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Catalunya en el qual es basen les noves restriccions.





Les dades situen Catalunya "clarament en un context de cinquena onada pandèmica i justifiquen, sense demora, una revisió a l'alça de les mesures restrictives" per revertir la corba ascendent de contagis davant l'avanç de la variant delta, que representa el 40% de els contagis en el territori, segons la resolució.