23 milions de nens no van rebre les seves vacunes en 2020 a causa de la pandèmia

Pixabay





Fins a 23 milions de nens a tot el món no van rebre les vacunes ordinàries en 2020 per la pandèmia de COVID-19, 3,7 milions més que el 2019, segons les dades oficials publicades aquest dimecres per l'OMS i UNICEF.





Fins a 17 milions de nens probablement no van rebre ni una sola vacuna durant l'any. "La majoria d'aquests nens viuen en comunitats afectades per conflictes, en llocs remots insuficientment atesos o en entorns informals o de tuguris, on s'enfronten a múltiples privacions, com l'accés limitat als serveis sanitaris bàsics i als serveis socials fonamentals", expliquen aquests organismes de Nacions Unides.





"Mentre els països clamen per aconseguir les vacunes contra la COVID-19, hem retrocedit en altres vacunacions, deixant als nens en risc de contraure malalties devastadores però que es poden prevenir, com el xarampió, la poliomielitis o la meningitis. Els brots múltiples de malalties serien catastròfics per a les comunitats i els sistemes sanitaris que ja estan lluitant contra la COVID-19, de manera que és més urgent que mai invertir en la vacunació infantil i garantir que s'arribi a tots els nens ", ha comentat el director general de l'OMS , Tedros Adhanom Ghebreyesus.





RISC QUE ressorgeixin EL XARAMPIÓ I ALTRES MALALTIES PREVENIBLES





Fins i tot abans de la pandèmia de COVID-19, les taxes mundials de vacunació infantil contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, el xarampió i la poliomielitis s'havien estancat durant diversos anys al voltant del 86 per cent. Aquesta taxa està molt per sota del 95 per cent recomanat per l'OMS per protegir contra el xarampió (la primera malaltia que ressorgeix quan no es vacuna als nens) i és insuficient per frenar altres malalties prevenibles per vacunació.





L'OMS explica que amb molts recursos i personal desviats per donar suport a la resposta a la COVID-19 s'han produït "importants interrupcions en la prestació de serveis d'immunització en moltes parts de món". "En alguns països, les clíniques han tancat o han reduït el seu horari, mentre que les persones poden ser reticents a buscar atenció sanitària per por de la transmissió o han tingut dificultats per arribar als serveis a causa de les mesures de confinament i a les interrupcions en el transport", apunten.





"Aquestes xifres són alarmants i suggereixen que la pandèmia està destruint anys de progrés en la immunització rutinària i exposant a milions de nens a malalties mortals i prevenir. Aquesta és una crida d'atenció: no podem permetre que el llegat de COVID-19 sigui el ressorgiment del xarampió, la poliomielitis i altres malalties mortals. Hem de treballar junts per ajudar els països a derrotar la COVID-19, garantint un accés global i equitatiu a les vacunes, i a tornar a posar en marxa els programes d'immunització rutinaris. La salut i el benestar futurs de milions de nens i les seves comunitats a tot el món depenen d'això", ha ressaltat el director general de Gavi, l'Aliança per a les Vacunes, Seth Berkley.