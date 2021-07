LaLiga descarta el canvi de format que demanava Rubiales

@EP





LaLiga ha assegurat que "no es plantejarà un canvi de format de competició de cap de les seves categories", perquè considera que "ha estat un èxit durant els darrers anys", i ha lamentat la "irresponsabilitat" del president de la RFEF, Luis Rubiales, de fer aquesta proposta.





El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, va mostrar aquest dimecres el desig d'"intentar canviar el format actual de LaLiga" amb un disseny que "permeti menys dies ocupats en el calendari, amb més emoció i més partits de qualitat", i va obrir la porta a disputar partits de lliga fora d'Espanya.







"LaLiga no es plantejarà un canvi de format de competició de cap de les seves categories. El model actual, la seva estructura, els dies de competició, els horaris, etcètera, ha estat tot un èxit durant els darrers anys", ha resolt la competició.







L'ens exposa que han aconseguit un augment d'espectadors als estadis de més d'un 20%, un creixement "exponencial" dels drets audiovisuals, entre els quals l'acord amb ESPN als Estats Units; i estabilitat econòmica amb resultat net positiu en la primera temporada de la covid-19.





Per tot això, considera que "seria una irresponsabilitat qualsevol modificació del format actual" perquè a més "generaria incertesa" sobre altres esports i el futbol no professional, als quals LaLiga aporta 125 milions d'euros per temporada.





"LaLiga estem disposats a parlar amb la RFEF de diversos temes per millorar el futbol com la millora del VAR, que ja hem proposat fa dies, la coordinació amb la nova categoria 1a RFEF (prèvia al futbol professional) o una estratègia comuna contra la Superlliga Europea", diu la competició.