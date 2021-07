El rei Felip VI demana no oblidar el que ha passat a la pandèmia

@EP





El rei Felip VI ha destacat aquest dijous, durant l'homenatge d'Estat a les víctimes del coronavirus celebrat al Palau Reial, la necessitat de "mantenir viva la memòria del que ha passat" a causa de la pandèmia i "aprendre de tot el viscut" , reconeixent la importància de la "cooperació" i d'afrontar els reptes amb "unitat".



"És responsabilitat de tots, autoritats i institucions, mantenir viva la memòria del que va passar, no permetre l'oblit. I aquesta memòria també s'exerceix aprenent de tot el viscut. També és tasca de tots seguir cuidant-nos i protegint-nos per a poder deixar enrere com més aviat millor aquests temps tan difícils. I en aquest esforç, ningú pot quedar al marge, ningú ha de romandre indiferent ", ha afirmat al recordar que la lluita contra el virus i els seus efectes en tots els àmbits continua.



El monarca, que ha presidit l'acte d'aquest dijous a la Plaça de l'Armeria al costat de la reina Letizia, considera que la pandèmia del Covid-19 "ha demostrat d'una manera irrevocable el necessària que és la cooperació en tots els àmbits" de la "convivència" i que, "davant desafiaments tan greus com aquest, la unitat és fonamental".



En representació de tots els assistents a l'homenatge --al qual han acudit les principals autoritats de l'Estat i líders polítics-, Felip VI ha dedicat paraules de consol a les famílies de tots els morts pel coronavirus.



"Espanya mai oblidarà als ciutadans que es van enfrontar a aquesta dura malaltia, a tots els que van morir en solitud, a aquesta generació de persones grans que tant buit han deixat, a les quals tant hem" i que "ens han fet ser el que som ", ha manifestat.



"GRATITUD INFINITA" ALS SANITARIS QUE MORIR



A més, ha expressat "profund respecte, reconeixement i admiració" cap al personal sanitari, que, des de l'inici de la crisi, "va treballar sense descans, amb determinació i total entrega tractant de contenir una malaltia per a la qual, en aquests moments, no es disposava de tractaments ni vacunes ".



Uns sanitaris que avui en dia, segons ha indicat, continuen atenent als ciutadans, "vacunant dia i nit" contra el coronavirus. "Sou un referent ètic i social, i un motiu d'esperança per a tots els ciutadans", ha assegurat.



En particular, el rei ha transmès "gratitud infinita" a aquells professionals que van perdre la vida "tractant de salvar moltes altres" i que, "amb el seu exemple, ja han deixat una empremta indeleble" en la història.



Igualment, ha reconegut la tasca d'altres treballadors que van exercir funcions essencials "en els moments més durs" de la pandèmia i que "van anteposar el seu deure a la seva seguretat, van actuar d'acord amb la seva consciència cívica i solidària i van donar el millor de si mateixos" .



CONFIANÇA I ESPERANÇA EN EL FUTUR



D'altra banda, el cap de l'Estat ha afirmat que actualment cal "seguir amb les precaucions sanitàries" i que "la recuperació depèn de tots".



"Però també hem de tenir confiança, una confiança que es basa en els millors valors que durant aquesta crisi han emergit en la nostra societat --solidaridad, generositat, entrega--, i que es justifica igualment en els continus avenços en la investigació científica i mèdica ", ha declarat, celebrant l '" esperança "que representen les vacunes, els nous tractaments i els avenços en l'àrea de la medicina.