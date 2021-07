CaixaBank facilitarà als clients accedir als Next Generation EU

@EP





CaixaBank ha posat en marxa un pla per facilitar als seus clients accedir als fons Next Generation EU i de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de Govern, a través dels quals s'injectaran 70.000 milions d'euros a l'economia per avançar en la recuperació i la transformació de el teixit productiu.





En un comunicat, CaixaBank ha explicat que el seu objectiu és ser un agent actiu en la comunicació i difusió de les ajudes disponibles, agilitar la seva arribada als beneficiaris "perquè puguin emprendre projectes d'inversió amb més seguretat", i anticipar, també, els seus efectes transformadors i de creixement sobre l'economia.





Concretament, l'entitat ha dissenyat un sistema de bestreta de subvencions i de crèdits que complementaran la part de la inversió que no estigui coberta per les ajudes europees.





Les principals línies de treball són la digitalització de l'empresa i el sector agroalimentari, la mobilitat sostenible (vehicles elèctrics i punts de recàrrega) i la rehabilitació energètica.





PLATAFORMA INTEGRADA A LA BANCA DIGITAL



L'entitat considera que pot ser un "actor rellevant en la distribució dels ajuts perquè compta amb àmplia capil·laritat i presència en tot el territori nacional, i amb experiència prèvia en la gestió de programes d'ajudes o subvencions", alhora que coneix les necessitats d'inversió i les capacitats financeres dels seus clients.





Per a això, CaixaBank ha dissenyat una plataforma --que començarà a funcionar aquest mes de juliol i que estarà integrada en la seva banca digital--, que busca ajudar els seus clients en el procés d'accés als ajuts i que posarà a la seva disposició un sistema de bestreta de subvencions i de crèdits que complementin part de la inversió.





En el marc del suport als clients per donar-los a conèixer i apropar els fons europeus, aquest dijous s'ha celebrat una trobada dirigit a més de 500.000 clients autònoms i petites empreses en què ha detallat com s'articularan els programes i què convocatòries es esperen per a aquest segment.