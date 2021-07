"Jesús por Mariñas": l'intrèpid periodista escriu les seves memòries i recorda la seva vida i els seus personatges

Vaig conèixer Jesús Mariñas al vespertí "La Prensa" de Barcelona entorn de 1965. Ell havia arribat poc abans des del diari "Mediterráneo" de Castelló i començava a desenvolupar-se de la mà de qui seria durant anys la seva parella, l'intel·ligent, sensible i culte llibreter Isidre Pi Caparrós. Amb ell es va introduir en els ambients elegants i divertits d'aquella època que "no era trist i avorrida" com diu en "Jesús por Mariñas, memorias desde el corazón", un llibre de records escrit conjuntament amb Pedro Narváez (L'Esfera dels llibres) que és una veritable crònica rosa i una mica més de l'Espanya de l'últim mig segle.





A l'hora de recapitular sobre una vida es tendeix a endolcir les arestes que aquesta va tenir i a crear la millor imatge possible d'un mateix. Però, tot i que és segur que ha callat moltes coses (no fa referència, per exemple, a les nombroses demandes que va haver de patir), Jesús ha optat per explicar el que va viure amb notòria sinceritat, començant pels seus propis orígens familiars, com a fill extramatrimonial, una cosa que llavors es deia en veu baixa i avui no té la menor importància i en el si d'una família amb parvos recursos econòmics, el que el va obligar a treballar inicialment en llocs de treball modestos. Però va saber des de molt jove obrir-se camí, fer amistats que el van ajudar, i desenvolupar unes dots innates que acabarien fent d'ell un periodista admirat per uns, temut per molts, vilipendiat per altres i gairebé sempre envejat. Com aquella tropa que en els seus primers anys a la ciutat comtal el va denunciar com "intrús" perquè no hi havia fet la carrera de periodisme. Mariñas va arribar on els seus denunciants, avui oblidats, mai van poder aconseguir fer-ho.





"Jesús por Mariñas, memorias desde el corazón" pot llegir-se de diverses maneres. La més rellevant i la que atraurà a un major nombre de lectors, és la que es refereix a la crònica rosa de mig segle en què va tractar amb personatges tan rellevants com Monteserrat Caballé, la persona que més va admirar i amb què l'amistat es va honrar, o Sara Montiel ( "sexualment freda"), passant per l'avui oblidada Celia Gámez. El retaule és rellevant i no té morbo perquè llevat a les tres citades i algun o alguna més, amb les que va tenir una relació excel·lent, posa a cadascú al seu lloc. Per citar uns noms, Julio Iglesias ( "la seva vida i la seva obra han estat una gran mentida"), Cayetana Alba ( "comehombres" que "passava pel quiròfan gairebé cada sis mesos"), Isabel Pantoja ( "oportunista, s'enfila vestida amb vestit de cua", que es va enemistar amb ell perquè va parlar del seu bigoti), Carmen Sevilla ("molt atractiva, però amb poca qualitat artística"), Juan Gabriel (gran dama, viborina i una mica patètica", que envejava Rocío Dúrcal per el seu vestuari i el seu marit), Camilo Sesto (a què deixa en bon lloc, però critica la seva tocat: "no era una perruca, era un barret") o la mare de Marisol, a la qual acusa d'haver transigit en la manipulació de la seva filla. Tampoc s'escapen alguns companys de professió com Encarna Sánchez ( "personatge sinistre, astut, singular estrany, contradictori, que no s'acceptava a si mateixa per ser lesbiana", que va estar enamorada de la Jurado i va manar que li donessin una pallissa), José Manuel Parada (amb qui, però, va compartir amant) i, sobretot, Karmele Marchante. I, en general, fustiga la burgesia barcelonina del tardofranquisme per la seva hipocresia i amoralitat i a les folklòriques en general pel seu servilisme amb el règim i el seu canvi de jaqueta posterior (aquell Juan Pardo orgullós de ser el "El Ferrol del Caudillo" o Julio Iglesas amb el retrat del generalíssim en el capçal del llit). Però també defensa a qui creu que ho ha de fer i sobre l'avui injuriat Plácido Domingo afirma que "més que conquerir, era conquerit" i, en fi, ara que ningú s'atreviria a fer-ho, recorda que Carmen Polo, clienta de Pertegaz, "pagava religiosament" al modista.







I és que Mariñas és sincer fins amb si mateix. En les seves afeccions polítiques, ja que no amaga la seva participació en activitats de Front de Joventuts, ni la seva sintonia amb el règim anterior ( "vaig ser franquista, com la meva mare i el meu germà"), però també en la seva identitat sexual, de manera que no eludeix parlar d'alguns dels seus nombroses relacions, començant per Vicente Parra i acabant en el seu marit actual, Elio Valderrama, la libèrrima vida matrimonial descriu amb tot detall. Hi va haver qui va coquetejar amb ell, com Junior, va tontejar amb Jesús com Rafael Amargo o li va tirar els teixos, com el comte Lecquio i molts més amb els que va tenir relacions a dos, va fer trios quan es va presentar l'ocasió, va aprofitar plats de segona taula i fins es va permetre algun flirteig hetero.





Després de tot aquest elenc de records, evocacions, xafarderies, maledicències i amors subjau una cosa molt més important en forma d'apunts sobre la metodologia professional de Mariñas en l'exercici tenia "apreciacions absolutament subjectives i resultat de les meves observacions. Calia estar molt alerta per captar aquests detalls. Els que teníem aquesta mirada, després el transportàvem al foli. He sostingut que cal explicar el que veus i el que saps. També, de forma vetllada, donar a entendre el que creus que existeix perquè, és clar, et exposaves a una demanda. En aquells temps, igual que ara, sempre correm aquest perill ... d'aquí sortien les meves cròniques, d'estar, mirar, reparar, observar, aplaudir sense ajuntar les mans. Abans, aquests detalls es cuidaven molt "afegeix amb certa nostàlgia.





Tot això l'ha portat a conformar: "He admès la condició de dolent de la pel·lícula", però malgrat això "la vida va ser un banquet en el qual em vaig convidar mentre els emperadors i les fulanes, o potser era a l'inrevés, mossegaven raïm ", el que li permet reconèixer que" dormo amb la consciència tranquil·la, perquè no he patejat a ningú ... que no se li mereixés ". ¡Temible Mariñas!