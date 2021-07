ONCE lliura dues cadires de rodes al Club BSR FC Barcelona

@ONCE Catalunya





Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya i David Bernardo, president del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya, han lliurat dues cadires de rodes al Club BSR FC Barcelona, que van recollir la seva presidenta, Montse Gracia i el seu director tècnic Jaume Vilella.





Des de Fundació ONCE s’impulsa el foment de l'activitat esportiva entre la població jove amb discapacitat i es dóna visibilitat a la pràctica esportiva del bàsquet en cadira de rodes com una de les principals eines per aconseguir la plena inclusió de les persones amb discapacitat. Per aquesta raò, Fundació ONCE lliura dues cadires de rodes per a la pràctica esportiva a clubs i/o escoles amb l'objectiu de promoure la pràctica del bàsquet en cadira de rodes.





En aquesta campanya rebran el material esportiu Basketmi-Abeconsa Ferrol, Club Discasports-Fundació Rudy Fernández, Amivel de Vélez-Màlaga, BSR Valladolid, CD Zuzenak de Vitòria-Gasteiz, Club Esportiu Cosa Nuesa, CD Múrcia BSR, Club AMEB de Madrid, BSR Vigo, BSR ACE Gran Canària, Servigest Burgos BSR, i l'Escola BSR de Fundació ONCE.





Fundació ONCE ha facilitat en aquests darrers anys una altra trentena de cadires de rodes per a la pràctica esportiva a diferents entitats com Fundació Rudy Fernández, Global Basket de Badalona, Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Física de Catalunya (FCEDF) i a l’associació Comkedem, entre d’altres.





El bàsquet en cadira de rodes és un dels principals esports paralímpics que es practiquen al nostre país, on hi ha una de les lligues més fortes d'Europa. Els equips que juguen la Lliga de Bàsquet en Cadira de Rodes han aconseguit importants èxits esportius.