VÍDEO: Una infermera diu que deixarà el seu treball després de l'obligació de vacunar-se a França

@EP





Fa uns dies Emmanuel Macron va anunciar que els sanitaris hauran de vacunar-se de forma obligatòria per seguir exercint. Però alguns, com Laura, s'han mostrant en contra i denuncien als carrers i en xarxes socials que ens els deixin decidir.





Laura té 35 anys i per raons personals no vol administrar-se la vacuna. Per això ha decidit rebel·lar-se: "No hi haurà més infermeres, no més cuidadors, res!". El seu vídeo de TikTok té ja al voltant de 3 milions de visites.





A més, ha dit: "Molts es neguen a vacunar-se, no tots tenim les mateixes raons, jo personalment no ho faig perquè no tenim una visió retrospectiva de la vacuna ...".