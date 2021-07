Aragonès es compromet a retirar l'amiant de Catalunya

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reafirmat aquest dijous, en una visita a Badia de Vallès on s'ha presentat un estudi sobre l'amiant, el compromís de la Generalitat per eliminar aquest material de Catalunya.





Aragonès ha assegurat que "s'elaborarà un marc normatiu", dins el Pla nacional per erradicar l'amiant, amb un projecte de llei per fer-lo desaparèixer i s'espera que estigui en aquesta legislatura. El president ha afirmat que "ningú més ha de tornar a patir les conseqüències de la degradació d'aquest material" i "hi ha d'haver ciutats saludables i lliures d'aquest component del fibrociment".





Ha precisat que la nova regulació permetrà fer un cens dels espais i ha assenyalat que necessitarà la col·laboració dels ajuntaments i la resta d'administracions catalanes.





L'alcaldessa del municipi vallesà, Eva Menor, ha advertit de la situació "preocupant" que viu Badia, amb més de 5.000 habitatges afectats, i també ho és per als municipis limítrofs amb la localitat, i ha remarcat l'oportunitat única que es presta per eliminar l'amiant.

En aquest sentit, Menor ha demanat l'ajuda de la Generalitat i les entitats supramunicipals davant la "urgència" i que ha de ser una prioritat absoluta i ha instat a no deixar escapar l'ocasió.





4 MILIONS PER A LA SEVA RETIRADA





Aragonès ha visitat alguns blocs on s'ha detectat aquest component del fibrociment del municipi i que ha estat objecte de la feina, elaborat per l'Ajuntament, l'associació de veïns, la comissió de l'amiant i l'empresa ACM, que ha analitzat més de cent edificis residencials i s'ha fixat en quatre milions d'euros d'inversió per a la seva retirada.





Menor ha posat l'accent sobre la presència de l'amiant a tota la ciutat, en tubs de ventilació, cobertes i façanes des de fa més de 45 anys, per això ha destacat el treball com "pioner" a Europa.