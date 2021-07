El 44% de les llars no podria mantenir el seu nivell de vida més de tres mesos amb estalvis, segons l'INE

@EP





El 44% de les llars a Espanya no podria mantenir el seu mateix nivell de vida més de tres mesos amb estalvis propis en cas que la llar no tingués cap ingrés, davant el 19,6% que podria fer-ho durant més de 12 mesos, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





Aquestes xifres es troben dins de l'últim mòdul publicat dins de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV), actualitzada aquest dijous. L'INE explica que aquesta enquesta incorpora cada any un mòdul, harmonitzat a nivell europeu, per aprofundir en diferents aspectes de la vida de les llars.





D'aquesta manera, l'edició del 2020, la recollida de dades de la qual es va realitzar entre octubre i desembre, inclou un mòdul sobre el sobreendeutament i l'estalvi. Consisteix en un conjunt limitat de preguntes, dirigides a les llars, sobre els retards en el pagament de rebuts, el nivell d'endeutament o la capacitat d'estalvi.





Així, segons la capacitat per mantenir el mateix nivell de vida amb els propis estalvis en cas que la llar no tingués cap ingrés, el 44% podria mantenir-lo menys de tres mesos, davant el 19,6% que podria fer-ho durant més de 12 mesos. El 36,4% podria mantenir-lo entre 3 i 12 mesos.





Per nacionalitat, un 65,3% de les llars la persona de referència és a dir, la que més ingressos aporta a la llar- procedeix de la Unió Europea (UE) no podria mantenir el seu nivell de vida durant més de tres mesos, percentatge que s'eleva fins al 78,8% en el cas dels estrangers que no són de la UE. Si parlem dels espanyols, la xifra és del 41,4% de les llars.





D'altra banda, el 5,9% de les llars va tenir l'any 2020 retards en el pagament de rebuts no relacionats amb l'habitatge, com telèfon, educació o sanitat, sense incloure el pagament de préstecs hipotecaris o els rebuts relacionats amb l'habitatge com els d'aigua, gas o calefacció.





Aquesta xifra contrasta amb l'aportada per aquest mateix mòdul realitzat el 2008, quan el percentatge de llars que va tenir retards en el pagament de rebuts no relacionats amb l'habitatge va ser del 2,5%.





Per nacionalitat de la persona de referència (la que més ingressos aporta a la llar), els retards van ser del 4,9% per als espanyols, del 12,6% per als estrangers de la Unió Europea (UE) i del 20,1% per als estrangers que no eren d'un país de la UE.





L'INE també recull que el 41,1% de les llars a Espanya va estalviar diners a la fi d'un mes normal, mentre que el 7,3% va necessitar demanar diners prestats en 2020. Per tipus de llar aquests percentatges van ser del 24,5% i del 21,1%, respectivament, en les llars formades per un adult amb fills dependents a càrrec. I del 45,3% i 4,9% en les llars amb dos adults sense fills dependents.





Estadística entén per fill dependent a tots els menors de 18 anys i a les persones de 18 a 24 anys que són econòmicament inactives per a les quals "almenys un dels seus pares és membre de la llar".





UN 2,2% DE LLARS AMB ENDEUTAMENT ALT





Excloent els préstecs hipotecaris per a la compra d'habitatge principal, el 2,2% de les llars tenia el 2020 un nivell d'endeutament alt -superior al 33% dels ingressos nets de la llar- i un 14,2% el tenia baix -menor del 10 % -.





Per la seva banda, un 72,8% de les llars no tenien préstecs -excepte les hipoteques per a la compra de residència principal-.





Per tipus de llar, el 6,3% dels formats per un adult amb fills dependents a càrrec va tenir un nivell d'endeutament alt. Els menors percentatges d'endeutament alt es van donar a les llars sense fills dependents.





PRÉSTECS PER A LA COMPRA DE VEHICLES





El 12,7% de les llars mantenia en l'any 2020 préstecs destinats a la compra de cotxes, motocicletes o altres mitjans de transport, percentatge que el 2008 era del 15,2%.





Per la seva banda, el 7,6% tenia préstecs per a l'adquisició de béns o serveis de l'habitatge -incloent mobiliari de la llar, electrodomèstics, decoració-, davant el 10,0% de l'any 2008.