Canvis al SEM: Jaume Estany, nou gerent, i Xavier Rodríguez, adjunt a Gerència

@EP





El Consell d'Administració del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha nomenat Jaume Estany gerent de l'empresa pública en substitució d'Antoni Encinas, i Xavier Rodríguez per exercir les funcions d'adjunt a Gerència. Estany, llicenciat en Medicina, és l'actual gerent del Consorci Sanitari de Barcelona (CBS) i des del 2009 ocupava la vicepresidència primera del SEM, on també ha estat director en funcions en tres ocasions.





Per la seva banda, Rodríguez és economista i ha estat al capdavant de la Direcció de Serveis del Departament de Salut del 2007 al 2021. En un comunicat, el SEM explica que el Consell d'Administració "renova el lideratge per impulsar una millor resposta a aquesta fase de la covid-19", després d'un any i mig de pandèmia.





Un dels principals temes sobre la taula de la nova gerència és el proper concurs de transport sanitari. També se'ls encarrega avaluar i definir fórmules d'organització dels serveis d'emergències extrahospitalàries i del 061 Salut Respon, que el SEM gestiona actualment. El 061 ha incrementat molt l'activitat durant la pandèmia i darrerament ha arribat a rebre unes 60.000 trucades al dia, quan abans de la covid-19 la mitjana se situava en unes 6.500.





Jaume Estany, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, és especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, en Medicina de Treball i diplomat en Gestió Hospitalària per ESADE. Estany ha ocupat càrrecs de gestió en atenció primària i en hospitals de Catalunya i les Balears.





Rodríguez és economista per la Universitat de Barcelona i PDG (Programa de Direcció General) per IESE. Ha estat membre dels òrgans de govern del Servei Català de la Salut (CatSalut), de l'Institut Català de la Salut (ICS) i del SEM, entre altres entitats de l'àmbit sanitari.





La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha estat nomenada presidenta del Consell d'Administració del SEM en substitució d'Adrià Comella. També han nomenat Jaume Estany vicepresident del Consell i president de la Comissió Executiva, en substitució de Xènia Acebes.