La gestió de l'alcaldessa Colau, segon problema pels barcelonins després de la inseguretat

@EP





La gestió política municipal s'ha convertit en el segon problema pels barcelonins i les barcelonines, amb el pitjor resultat des del desembre del 2015. Aquesta és la xifra que ha transcendit de l'últim Baròmetre Semestral, basat en 808 entrevistes, i que ha fet públic l'Ajuntament de Barcelona aquest dijous.





El primer problema segueix sent la inseguretat. Un 14% dels habitants de la ciutat han dit que aquesta és la seva principal preocupació –1,6 punts més respecte a l'últim informe- mentre que un 8,4% han mencionat la gestió política.





El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha justificat que el concepte "gestió política municipal" engloba diverses problemàtiques mencionades pels entrevistats i que aquests relacionen amb la gestió que en fa l'Ajuntament. Entre aquests, ha mencionat com a exemple, els "botellons" o la mateixa mobilitat.









@Ajuntament de Barcelona





Tot i això, Martí ha preferit basar-se en una altra dada del baròmetre per parlar estrictament de la valoració que fa la ciutadania sobre la gestió, i és la pregunta que directament demana als entrevistats com valoren la gestió municipal. Enguany el 44,0% dels enquestats considera que la gestió municipal és bona o molt bona, mentre que per a un 39,2% és dolenta o molt dolenta.







Si ho comparem amb l'any passat, els crítics amb l'ajuntament superaven en set punts els partidaris de la gestió de l’Ajuntament. Així doncs, el 2020, el 46,1% de les persones entrevistades la valoren com a dolenta o molt dolenta enfront del 39,2%, que la troba bona o molt bona.





Pel que fa als indicadors generals sobre percepció de la ciutat, un 59,3% dels entrevistats creu que la ciutat ha empitjorat i un 24,6% opina que ha millorat, amb una "reducció considerable de les opinions negatives sobre l’evolució de la ciutat", informen des de l'Ajuntament.





LA FEINA I L'HABITATGE, PREOCUPACIONS "EMPATADES"





En tercera i quarta posició empatats amb un 8,1% hi ha l'atur i les condicions de treball i l'accés a l'habitatge. Altres problemes que també han mencionat els habitants de la capital catalana són la neteja (6,5%), les dificultats econòmiques (5%), el turisme (3,9%) i la contaminació i el medi ambient (3,7%).







S'ha de tenir en compte que la que fins ara se situava entre les principals preocupacions, la circulació, apareix en aquest baròmetre com a "diferents subcategories", un fet que la fa baixar posicions. Per tant, les respostes estan ara segregades entre conceptes com "congestió del trànsit", "circulació del vehicle privat", "circulació de bicicletes i patinets" o" gestió del trànsit".





És per aquest motiu que si ajuntem totes les subcategories del concepte de "mobilitat i circulació" sumaria més del 10% i, per consegüent, seria el segon problema a la ciutat.





LA PANDÈMIA





En aquest baròmetre s'ha demanat per l'impacte que la pandèmia ha tingut en aspectes com la salut, els usos del temps o els hàbits de lleure, així com pel teletreball. En concret, s'ha incrementat el percentatge de persones que afirmen haver patit seqüeles en la seva salut per culpa de la situació actual: si fa un any eren el 44,4%, ara són el 47,9%. Això inclou afectacions a la salut física (no necessàriament per covid-19) però també emocional.





D'altra banda, les dades indiquen que entre el 30 i el 43% de les persones entrevistades ha hagut de dedicar més temps a tasques de la llar o de cura. Els homes consideren en major mesura que han hagut de dedicar més temps a aquestes tasques que les dones: un 48,5% dels homes i un 37,1% de les dones diuen que han hagut de dedicar més temps a les tasques de la llar.





Amb relació al teletreball, el 65,3% de les persones entrevistades laboralment actives assegura que ha fet teletreball i un 34,7% que no. Per a més de la meitat el canvi ha estat en positiu, mentre que per a un 14,2% el teletreball ha tingut un impacte negatiu.





ERC GUANYARIA LES ELECCIONS





El Baròmetre també ha recollit la intenció de vot, de manera que ERC guanyaria les eleccions a Barcelona amb un 13,8% de persones que l'escollirien per governar el consistori. Fa sis mesos va obtenir un 12%. Barcelona en Comú seria la segona força amb el 12,3% dels vots (l'enquesta del desembre passat va treure un 12,2%). En tercer lloc se situaria el PSC amb un 9,6% dels sufragis (8,3% fa sis mesos) i en quart Junts, que passa del 3,5% obtingut en el darrer baròmetre a un 7,2%.







COLAU SUSPÈN AMB UN 4,7





Pel que fa a la valoració dels líders polítics per part dels ciutadans de la ciutat comtal, l'alcaldessa Ada Colau suspèn amb un 4,7. L'únic representant que aprova és Ernest Maragall amb una nota de 5,5. Jaume Collboni (PSC) i Elsa Artadi (Junts) tampoc arriben al cinc i empaten amb Colau. Per sota hi ha el portaveu del PP a l'ajuntament, Josep Bou (3,2) la presidenta del grup municipal de Ciutadans, María Luz Guilarte (2,8) i Manuel Valls (2,5).













@Ajuntament de Barcelona





Amb valoracions a la premsa, el regidor portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha destacat que Ernest Maragall sigui l'únic líder que aprova i el més ben valorat. Coronas ha sostingut que el baròmetre "deixa una esmena a la totalitat al govern actual" dels comuns i el PSC.





Elsa Artadi, de Junts, ha dit que és "molt important" el suspens de Colau. "La gent està acabada, s'ha acabat el cicle dels comuns i els socialistes", ha indicat Artadi. En una línia similar, s'ha expressat Luz Guilarte (Cs), que creu que l'enquesta posa de manifest "l'absolut fracàs" de les polítiques de Colau i Collboni i el rebuig de la ciutadania a les polítiques.