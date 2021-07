MoraBanc compra la participació de Banc Sabadell d'Andorra per 67 milions

@EP





MoraBanc ha comprat a Banc Sabadell la totalitat de la seva participació en Banc Sabadell d'Andorra, és a dir, el 51,61% si es tenen en compte les accions en autocartera, per un import aproximat de 67 milions d'euros, quantitat que resta subjecta a una auditoria de comptes a 30 de juny de 2021.







En un comunicat, MoraBanc ha explicat que aquest moviment s'emmarca en la seva estratègia de creixement i suposa la seva major operació corporativa fins a la data, que li permetrà incrementar la inversió en tecnologia per poder fer front als reptes de futur, així com seguir millorant la proposta de valor dels clients.





Les dues entitats van anunciar l'inici de les negociacions el passat 17 de maig, que han culminat aquest dijous amb la signatura d'l'acord entre el conseller director general de MoraBanc, Lluís Alsina, i el conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, si bé la formalització de l'operació està condicionada a l'autorització prèvia de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).





Així mateix, un cop obtinguda aquesta autorització, prevista per a la tardor, MoraBanc farà extensiva l'oferta de compra a la resta d'accionistes en els mateixos termes econòmics acordats amb Banc Sabadell.





El grup MoraBanc passaria a gestionar més de 10.500 milions d'euros en recursos de clients, 1.600 milions d'euros d'inversió creditícia i mantindria unes ràtios de rendibilitat i solvència "líders" a Andorra.





"Aquesta operació ens permetrà guanyar quota de mercat a Andorra, el nostre mercat principal, per donar valor als nostres clients i als accionistes que creuen en el país i en les seves oportunitats", ha assenyalat el conseller director general de MoraBanc, Lluís Alsina.





Alsina ha afegit que "un banc més fort ens ajudarà a mantenir el compromís amb el creixement d'Andorra, així com el desenvolupament dels projectes de les persones i dels negocis".





Per la seva banda, César González-Bueno ha explicat que "aquest acord s'emmarca en la nostra estratègia de centrar la nostra activitat de negoci a Espanya i considerar aquelles operacions corporatives internacionals que tinguin sentit tant per la naturalesa de comprador, com per les condicions econòmiques plantejades" , ha informat el Sabadell.





ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT DE MORABANC





La compra de la participació majoritària de Banc Sabadell d'Andorra s'emmarca en l'estratègia de creixement de MoraBanc, destaca l'entitat, que afegeix que aquesta és "la seva major operació corporativa", que li permetrà incrementar la inversió en tecnologia per fer front a els reptes de futur.





En l'últim exercici, el benefici de MoraBanc va créixer un 20% fins als 30.100.000 d'euros, els recursos de clients van augmentar un 6,5% i també va millorar la seva solvència fins al 25,5% (CET fully loaded) i la rendibilitat a l'9,47% (ROE).