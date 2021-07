Detingut el camioner que ha atropellat un operari de l'AP-7 a Castellet i la Gornal i ha fugit

@EP





Els Mossos han detingut aquest matí el camioner que presumptament ha atropellat un operari de l'AP-7 a Castellet i la Gornal (Alt Penedès) i ha fugit. El treballador ha mort. El conductor està acusat d'un delicte d'homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident.





Segons la policia, la víctima retirava cons amb un company, amb l'ajuda d'un camió petit, en un tram tallat per obres al carril dret de l'autopista en sentit Tarragona. Cap a dos quarts de cinc de la matinada el camió que conduïa el detingut, un home de 47 anys i nacionalitat marroquina, ha envaït el carril tallat i s'ha endut diversos cons, alhora que ha fregat el vehicle dels dos operaris i ha atropellat la víctima. L'altre treballador ha resultat illès.





Segons els Mossos, el camioner no s'ha aturat després de l'atropellament i ha seguit conduint fins a la propera àrea de descans, on ha hagut de parar pels danys que ha sofert el vehicle. Ha estat aquí on, finalment, agents del cos policial l'han localitzat i detingut. El conductor ha donat negatiu en el control d'alcoholèmia.