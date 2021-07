Espanya registra 27.688 nous casos de covid-19 amb 41 defuncions més des de dimecres

@EP





Espanya ha registrat 27.688 nous positius de covid-19 i 41 defuncions més des de dimecres. D'aquesta manera, la xifra d'infectats des de l'inici de la pandèmia el març del 2020 és de 4.069.162 i la de víctimes és de 81.084, amb una incidència acumulada a 14 dies de 500,75 infeccions per cada 100.000 habitants.





Catalunya encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 45.395 casos, gairebé el triple que la següent, Madrid amb 15.471. A Andalusia n'hi ha hagut 14.863. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 757.649 casos, seguit a poca distància de Catalunya amb 742.782. En tercer lloc, més lluny, Andalusia amb 651.109.





Pel que fa a les defuncions, el Ministeri de Sanitat xifra en 81.084 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat, 41 més que dimecres. En els darrers 7 dies hi ha hagut 49 víctimes mortals, de les quals Andalusia i la Comunitat Valenciana n'han registrat 8 cadascuna i les Illes Canàries 7. A Catalunya n'hi ha hagut 2. A 6 Comunitats Autònomes no n'hi ha hagut cap l'última setmana.





En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 4.705 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 3,91% de tots els llits disponibles. 838 persones estan ingressades a l'UCI, el 9,18% del total de llits per a crítics. A Catalunya hi ha 1.665 pacients a l'hospital per coronavirus, el 6,78%, i a l'UCI n'hi ha 296, cosa que suposa un 24,61% de la capacitat total.





En les darreres 24 hores hi ha hagut 838 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 673 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 321, a Andalusia 92, a la Comunitat Valenciana 81 i a Madrid 72.





GAIREBÉ LA MEITAT DE LA POBLACIÓ TÉ LA PAUTA COMPLETA





D'altra banda, el 60,6% de la població espanyola ha rebut almenys una dosi de la vacuna contra la covid-19, segons ha informat el Ministeri de Sanitat a l'actualització diària de les dades del pla de vacunació. En concret, 28.759.879 persones han rebut com a mínim la primera dosi del vaccí.





El nombre de persones amb la pauta completa arriba als 22.949.155, el 48,4% de la població.

El govern de l'Estat ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 15 de juliol 53.887.158 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n'han administrat 49.585.197, que representen el 92% del total.





A Catalunya, de les 8.696.180 dosis rebudes se n'han subministrat fins ara 8.059.021, el 92,7% del total. Hi ha 4.649.678 persones amb almenys una dosi i 3.795.297 amb la pauta completa.

La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia 9.306.300 i fins ara n'ha administrat el 95% (8.838.716). Extremadura és el territori on s'ha injectat el percentatge més alt de les dosis rebudes, el 97,1% (1.212.376 d'1.249.165), mentre que Melilla és el territori amb el percentatge més baix a dia d'avui, amb el 85,8% (76.624 de 89.260).