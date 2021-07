Els empresaris catalans, indignats per l'ús dels fons Covid per avalar les fiances del 'Procés'

@EP





Els empresaris catalans porten mesos esperant unes ajudes de la Generalitat que no arriben. Ara, però, s'han avalat les fiances dels líders del 'Procés' establertes pel Tribunal de Comptes amb fons públics. Un fet que ha indignat hostalers i altres comerciants que esperen les seves ajudes per haver hagut de tancar durant mesos per les restriccions de la pandèmia.





Així, els 10 milions que el Govern ha transferit a l'Institut Català de Finances surten de la partida DD10 del capítol 2 de pressupostos de la Generalitat. Una partida creada el mes de gener per afrontar amb ella els gastros extraordinaris generats per la pandèmia.





Mentrestant, els autònoms de Catalunya han de seguir esperant per rebre les ajudes que van sol·licitar. Aquestes, pel que sembla, arribaran a al voltant de 190.000 persones però ho faran amb 4 mesos de retard.