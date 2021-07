Un home agredeix a tres sanitaris per retirar-li el vel a la seva dona a l'atendre-la

@EP





Tres sanitaris d'Urgències d'Alhama de Múrcia han denunciat que un home els va agredir després que ells li retiressin el vel a la seva dona, musulmana, per atendre-la.





La dona estava embarassada, va trencar aigües i van avisar els serveis d'emergències. Quan aquests van arribar li van apartar el vel per poder col·locar-li una mascareta, cosa a la qual la dona no es va oposar. No obstant això, el seu marit, de 39 anys, va considerar això un acte racista i va agredir la doctora, al tècnic d'emergències i a l'infermer.





Així ho denuncien aquests sanitaris, que asseguren que l'home els va insultar i els va empènyer per aquesta raó just abans de ficar-la en l'ambulància per traslladar-la a l'hospital.





Per aquest motiu van trucar a la Policia Local, que es va encarregar de calmar l'home i permetre que els sanitaris traslladessin a la dona a l'hospital perquè donés a llum al seu bebè.