Argimon diu que haurien d'haver actuat abans per frenar la cinquena onada

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha cridat a fer autocrítica sobre la gestió de la cinquena onada del Covid-19 després del repunt de casos a Catalunya: "Amb aquesta xifra de contagis, clarament no hem fet bé les coses , no he fet bé les coses ".





En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres recollida per Europa Press, ha descartat dimitir per això perquè el coronavirus, "com tots els virus, és imprevisible, i des d'aquest punt de vista anirà fent esses".





Ha explicat que les dades segueixen sent "molt dolentes", tot i que constaten cert alentiment entre 15 i 29 anys; però això no ha frenat els contagis --ha informat el conseller-- perquè la incidència s'ha traslladat a grups d'edat superiors.





Al preguntar-li si la Generalitat ha trigat massa a adoptar noves restriccions davant el repunt de contagis després Sant Joan, ha contestat: "Podria ser que haguéssim hagut d'actuar abans".





En aquest sentit, ha argumentat que existeix una "doble realitat", perquè al carrer no hi ha sensació de pandèmia mentre en els centres de salut si es percep l'impacte dels contagis.





Sobre si va ser un error celebrar el Canet Rock, el Cruïlla i el Vida en aquest context, ha contestat que sí i que "no ho repetiria", encara que ha avançat que les dades preliminars dels estudis que es van dur a terme durant els esdeveniments revelen que no van suposar un gran impacte.





TOC DE QUEDA



A l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decideixi sobre el toc de queda, Argimon ha confiat que ho avali i ha plantejat mantenir-lo fins a quatre setmanes, renovant "setmana a setmana".





Si els magistrats no avalen el toc de queda nocturn --ha afirmat-- Catalunya continuaria amb les mateixes mesures de moment i el Govern "reevaluaría si cal alguna més", tot i que Argimon ha dit que no és partidari de tancaments perimetrals.





TERCERA DOSI I VACANCES



El conseller ha explicat que la decisió de si introduir o no una tercera dosi en la pauta de vacunació està "sobre la taula" de la Comissió Nacional de Salut Pública, i ha defensat seguir el que s'aprovi en el marc de l'estratègia nacional.





Davant l'inici de les vacances, ha demanat gaudir-les amb prudència i ha assegurat que la tornada a les aules al setembre no està en perill, tenint en compte les previsions de Salut per als propers dos mesos.





I sobre la situació a l'Atenció Primària, ha dit que falten recursos però també professionals sanitaris en el mercat laboral, pel que ha advocat per millorar les seves condicions de treball per aconseguir, entre altres objectius, que no emigrin a l'estranger.