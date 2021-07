La Fiscalia, a favor del toc de queda a Catalunya

@EP





La Fiscalia Superior de Catalunya ha traslladat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que no s'oposa al toc de queda d'1 a 6 hores en 161 municipis que la Generalitat ha sol·licitat al tribunal que avali com a mesura per fer front al Covid- 19.





En el seu escrit, consultat per Europa Press, la fiscal destaca que es tracta d'una mesura que inclou "importants excepcions i només per a aquells municipis que, segons els indicadors, es troben" en alt risc i tenen una major població.





"L'experiència a nivell nacional i internacional ha demostrat que les mesures preventives de reducció de la mobilitat i contacte entre persones han estat efectives en la contenció de la transmissió de la malaltia", destaca la fiscal.