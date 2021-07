Com tenir cura i protegir els tatuatges a l'estiu?

@EP





Al voltant del 10% dels ciutadans europeus porta alguna cosa tatuada. Però si parlem d'Espanya, aquesta xifra puja fins al 40%. Els espanyols són els europeus que més es tatuen, just per darrere dels italians. De fet, tanta és la fama dels tatuatges que aquest 17 de juliol se celebra el seu Dia Internacional.





Però per molt bonics que siguin, no podem oblidar en el moment de fer-los que es tracta de petites ferides obertes que s'han de cuidar. Especilamente a l'estiu, doncs la suor, el sol o la platja poden ser perjudicials. Per això t'oferim una sèrie de recomanacions perquè, si et fas un tatuatge a l'estiu, el cuidis bé i no s'infecti.





COM CUIDAR EL MEU TATUATGE?





Per començar has d'escollir un estudi homologat per anar a fer-te'l. D'aquesta manera t'asseguraràs que compleixen amb els criteris de sanitat establerts, com fer servir tintes homologades perquè no produeixin al·lèrgies o objectes d'un sol ús.





D'altra banda, un cop fet, des de l'estudi et diran com has de curar-lo. Per començar, has de deixar-te un mínim de 8 hores el paper film transparent que et posarà el tatuador per protegir la zona.





Els tatuadors et recomanaran que el rentis dues o tres vegades al dia amb aigua tèbia i sabó neutre i el sequis amb un paper de cuina, amb compte, a tocs. Després d'això hauràs aplicar-te una crema cicatritzant que aporti molta hidratació. Amb aquesta pràctica evitaràs que se't formin crostes massa gruixudes i que el tatuatge es faci malbé.





A més d'això, s'ha d'evitar que doni el sol directament en el tatuatge durant les dues o tres primeres setmanes. A partir de llavors s'haurà d'aplicar una quantitat generosa de protector solar per evitar danys o que el tatuatge perdi el seu color.





Tampoc pots anar a la platja o la piscina fins que el tatuatge no curi. No solament pel sol, sinó perquè la ferida es pot infectar amb l'aigua o la sorra.