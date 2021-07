Mor una nena de 21 mesos atropellada accidentalment per la seva mare

Foto d'arxiu - @EP





Una nadó de tan sols 21 mesos ha mort atropellada accidentalment per la seva mare a Múrcia. La dona maniobrava marxa enrere per aparcar durant la tarda d'aquest dijous, però no va veure que la nena estava darrere del cotxe.





Segons el diari 'La Verdad', hi va haver testimonis que van veure l'atropellament que li va causar la nena ferides de gravetat. Els testimonis de l'esdeveniment van portar a la petita a l'hospital, on va ser atesa pels sanitaris. Aquests van intentar reanimar-la durant més de mitja hora, però no van poder evitar finalment la seva mort.