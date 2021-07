Detenen un home a Granollers per fer-se passar per policia i enganyar dones

La Policia Nacional ha detingut un home a Granollers (Barcelona) pels presumptes delictes d'estafa, usurpació de funcions públiques i amenaces per enganyar dones perquè es prostituïssin i per fingir ser un comandament policial.







En un comunicat aquest divendres, la policia ha explicat que l'home es dirigia a dones joves estrangeres i els oferia treballar com a secretària amb un sou de 1.500 euros, encara que era un engany i finalment els proposava treballar com a prostitutes en hotels de Barcelona.





Van començar a investigar-lo arran d'una denúncia anònima que va alertar que un home es dedicava a captar dones joves per prostituir a través d'aquest engany.





Després de la primera oferta, les citava per una reunió a Barcelona i els explicava que realment era una proposta per a prostituir-se, i la policia ha constatat que "paral·lelament havia ordit una estratagema per enganyar potencials socis i dur a terme un negoci que consistia en la venda de béns immobles i mobles embargats pel Ministeri d'Hisenda, tot això afavorit per un suposat xeic àrab ".





L'home es presentava com un comandament de la Guàrdia Civil de la unitat contra el narcotràfic, mostrant una falsa insígnia i en alguns casos una arma falsa, encara que mai ha estat policia.