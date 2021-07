Endesa col·labora en la celebració de la Copa d'Espanya de Promoció de Joves Promeses a Sort

Endesa col·laborarà amb la celebració de la Copa d’Espanya de Promoció de Joves Promeses d’aquest cap de setmana, modificant el cabal de la Noguera Pallaresa per tal d’adequar-lo a les necessitats d’aquesta competició. En concret, la Companyia ajustarà el turbinat de les centrals hidràuliques de Torrassa i Llavorsí. L’objectiu no és altre que garantir l’estat òptim del riu per tal que tingui les condicions requerides per al correcte desenvolupament de la competició.





La regulació del riu s’iniciarà dissabte a primera hora del matí. La central de la Torrassa, de 5 a 14:30h, turbinarà per una potència de 3 MW, i la de Llavorsí, de 7 a 16:30h, per una de 20 MW. A l’endemà, diumenge, per a la final de la Copa, la de Llavorsí, de 50 MW de 7 a 14:00h.





Aquestes maniobres han de garantir que, en tot moment, el caudal del riu sigui de 22 m3/s, la quantitat necessària per al bon desenvolupament d’aquesta activitat esportiva que, segons informen des de l’Associació Esportiva Pallars, comptarà amb 149 participants, tant masculí com femení, en la modalitat de canoa i caiac a les categories d'infantil i cadet.







Al llarg d’aquesta setmana, la Companyia ja ha collaborat per a possibilitar la celebració de la Copa Catalana de Joves Promeses Eslàlom que es va fer dimecres 14, i en la qual, segons informen des de l’organització, hi van participar 95 esportistes.