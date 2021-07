Realitzen el primer trasplantament pulmonar a un pacient Covid a Espanya

@EP





Professionals de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han realitzat el primer trasplantament pulmonar a Espanya a un pacient que havia patit el Covid-19, ha explicat aquest divendres el director assistencial de centre, Antonio Roman.





"És el primer però segurament no serà l'últim", ha assegurat amb preocupació aquest divendres en roda de premsa el cap de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de centre, Alberto Jáuregui, en relació a les seqüeles que deixa la malaltia.





El pacient va estar 127 dies a la unitat de cures intensives (UCI) a causa d'una infecció per Covid-19, dels quals 122 van ser amb oxigenació extracorpòria: "Els pulmons no funcionaven pel Covid", ha recordat el director de el programa ECMO adult de centre, Jordi Riera.





De fet, va ingressar amb una pneumònia bilateral i l'ajuda d'un ventilador per respirar, però al cap de cinc dies la ventilació mecànica no era suficient i va requerir el suport de la ECMO, un dispositiu d'oxigenació extracorpòria.





Segons concreta Riera, aquest dispositiu es connecta al pacient per extreure la seva sang i retornar-la al cos oxigenada i s'utilitza quan el cor o els pulmons no funcionen, per la qual cosa no cura, només ajuda a "guanyar temps" perquè el pacient es recuperi .





Després de tres mesos connectat, els pulmons no responien, les imatges diagnòstiques no donaven senyals de millora i, després de la valoració de professionals de la Vall d'Hebron, es va decidir que "l'única alternativa" que tenia era un trasplantament pulmonar, explica Jáuregui.





La professional del servei d'Anestesiologia Marible Rochera ha destacat que el "repte era encara més gran" perquè els pulmons no funcionaven res, i no tenien experiència prèvia d'un pacient amb un suport tan prolongat abans d'un trasplantament de pulmó.





El pacient figurava en llista preferent per a la recepció d'uns pulmons i quan va aparèixer un donant un equip multidisciplinari va realitzar la cirurgia durant més de nou hores: ara està en planta, no té cap suport d'oxigen i en una setmana estarà a punt per anar a casa.





CIRURGIA COMPLEXA



Jáuregui ha subratllat textualment que va ser una cirurgia especialment complicada per l'estat dels pulmons i el temps que el pacient va estar amb suport d'oxigen: "Mai havia vist uns pulmons així. El color, l'estructura, la funció. Estaven totalment deteriorats".





De fet, el pacient va seguir connectat a una màquina ECMO durant i després de la intervenció i van canviar la configuració de la màquina per afegir assistència circulatòria a la respiratòria i permetre que el cor descansés.





"Li queda una recuperació molt intensa", ha advertit Jáuregui sobre l'evolució del pacient després de la intervenció i ha assegurat que haurà de fer rehabilitació perquè, segons ell, el postoperatori és el més important.