Cuixart: "Ho tornarem a fer, junts i millor"

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha fet una crida aquest divendres durant l'acte de commemoració del 60 aniversari d'Òmnium Cultural a seguir plantant cara al feixisme, en les seves paraules, i ha reivindicat: "Ho tornarem a fer, ho farem junts i ho farem millor".





Ho ha dit en l'acte organitzat per Òmnium a Elna (França), que ha reunit l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a l'exvicepresident d'ERC i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i a tots els ja expressos independentistes així com a membres de la Generalitat i diputats al Parlament d'ERC, Junts i la CUP.





"Per què hem estat i som víctimes d'aquesta repressió tan ferotge? Doncs per un motiu, perquè l'Estat espanyol sí que ho té clar, l'Estat espanyol sap que podem guanyar, no ho oblidem nosaltres tampoc. Podem vèncer, i només depèn de nosaltres", ha dit.





Per Cuixart, la millor forma de "confrontar al feixisme i la intolerància és no renunciar a seguir construint entre tots aquest poble", i ha reafirmat el seu compromís i el d'Òmnium en altres qüestions com la defensa del català i del model d'escola catalana, així com amb la cohesió social i els drets humans.





"Tenim el compromís de construir la república catalana, us demanem que no ens deixeu sols i que ho puguem seguir fent junts", ha afegit, per reivindicar després el mandat de l'1-O i la lluita no violenta com a solució al conflicte català.





"VICTÒRIA DE LA SOCIETAT CATALANA" A ELNA



Així mateix, Cuixart ha afirmat que aquest acte a Elna suposa "una victòria de la societat catalana" davant de l'Estat, i demana no rebaixar la lluita independentista.





Ha explicat que el 16 d'octubre de 2017, quan va entrar a la presó de Soto de Real, va pensar que "tot estava perdut, però que ara es veu que no només no estava perdut, sinó que era l'inici de la retrobada".





Finalment, ha expressat que hauria volgut que aquest acte de commemoració dels 60 anys d'Òmnium hagués estat juntament amb "tots els companys represaliats i tots els que estan a l'exili", i defensa que no defalliran fins que puguin tornar.





Expresos I exmembres DEL GOVERN



Cuixart ha volgut destacar la "valentia" dels expressos així com d'altres membres del Govern de Puigdemont i polítics independentistes a l'estranger que l'han acompanyat aquest divendres a l'acte.





Posteriorment els ha demanat que pugessin a l'escenari per a la foto final, en què han participat Puigdemont; Oriol Junqueras, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez; la expresident de Parlament, Carme Forcadell; els exconsellers Josep Rull, Quim Forn, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Carles Mundó, Meritxell Borràs i Meritxell Serret, i exdiputada de la CUP Anna Gabriel.





De fet, Gabriel ha estat la visita "sorpresa" de la jornada tal com ha confessat Cuixart que, al pujar a l'escenari s'ha fos en una abraçada amb ella, els dos visiblement emocionats.