CaixaBank AM integra Bankia Fondos

@EP

CaixaBank AM ha integrat Bankia Fondos després de la seva inscripció aquest divendres en el Registre de CNMV. L'operació ha arribat a causa de la fusió entre CaixaBank i Bankia que es va materialitzar jurídicament el març passat. Això fa que l'entitat resultant compti amb uns actius sota gestió i assessorament de 74.767 milions d'euros, reforçant així el seu lideratge en el mercat nacional, fins a assolir una quota de mercat propera al 25%. Els actius sota gestió en el servei de gestió de carteres sumen 38.451 milions d'euros i una quota del 43,37%.





El nou Consell d'Administració de CaixaBank AM queda composat per Pablo Forero Calderón com a President no executiu i pels vocals Víctor Manuel Allende Fernández, Juan Carlos Genestal Martínez, Laura Comas de Alarcón, Eugenio Solla Tome, Teresa María Cubas Méndez i Cristina Rembado Thomas.





CaixaBank AM ha demanat a la CNMV el canvi de les denominacions dels fons d'inversió procedents de Bankia per tal de reflectir la seva pertinença al Grup CaixaBank. Els fons d'inversió incorporen la referència CaixaBank al seu nom. Transitòriament i per a nou fons Bankia la denominació dels quals era igual o similar a la de fons CaixaBank, el seu nou nom passarà a ser “CaixaBank Bankia”, perquè siguin fàcilment identificables (vegeu annex).











Els fons d'inversió que s'integren a CaixaBank AM mantindran la seva vocació inversora i la seva política d'inversió. Per això, els partícips afectats no hauran de dur a terme cap gestió addicional amb el seu gestor o en la seva oficina.