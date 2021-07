ONCE participa al Festival Tempo de Girona amb Xiara i David García

@Festival Tempo





Els artistes cecs afiliats a l’ONCE Isabel Álvarez, amb el nom artístic de Xiara, i David García participen amb els seus grups al Festival Tempo al Casc Antic de Girona.





Per a aquest any 2021, l’objectiu del Festival és apropar la música i la cultura als col·lectius més vulnerables i desfavorits per donar-los visibilitat. Així, amb col·laboració de l’ONCE, s’ofereix l'oportunitat d'utilitzar la música com a instrument d'inclusió i ser un altaveu del seu talent.





DISSABTE, EL SUEÑO DE CALÍOPE i CÓDIGO BUSHIDO





El Sueño de Calíope és un duet compromès, les actuacions del qual sedueixen el públic per la seva força expressiva. Formen part del panorama cultural de la ciutat de Vigo, amb una llarga experiència nacional i internacional per Alemanya, Itàlia i Portugal. Actuen sota la direcció del Mestre José Pérez (Perlavoche) de Gondomar, que té una àmplia experiència en la formació de nous talents. Les veus principals, la soprano i poetessa cubana Dania D'Alfonso i la compositora, pianista i intèrpret Xiara, formen un interessant i creatiu binomi musical.





Al capdavant de Código Bushido hi ha David García, nascut a Donosti el 1981. Després d’una breu aventurapop-rock amb el grup El Último Salto, neix finalment Código Bushido. Pop-rock sòlid, positiu, amb força i ple d’optimisme. Temes que recorden situacions quotidianes i deixen agradables sensacions. El grup va publicar el seu primer àlbum el 2014 Cien Flechas, un disc de pop-rock elegant, rotund, i amb una força desbordant. L’any 2019 van publicar Código Bushido, un treball integrat per 12 cançons que van ser escrites a la ciutat japonesa de Tòquio.





EL FESTIVAL TEMPO





El Festival Tempo segueix lluitant per situar-se com una proposta de referència a l'estiu a Girona. Des dels seus inicis fa 13 anys, Tempo sempre aposta per la programació local amb concerts de grans músics, activitats diverses, música km 0 sota les estrelles, gastronomia km 0, tertúlies literàries amb Martí Gironell i amb el complement de ser un espai ple de màgia al passeig Arqueològic de Girona.





Una gran varietat de grups i cantants actuaran en els dos espais amb estils pop-rock, blues, jazz, funk, indie, dance electrònic, soul, reggae, salsa i son cubà, hip hop i rumba. A més, també es programen activitats culturals com el Tempo Llibres, els Vermuts musicals i altres performances.





PROMOCIÓ ARTÍSTICA ONCE





L'ONCE ajuda i promociona també als seus artistes professionals. Alguns grans noms de músics cecs a la història occidental han estat Joaquín Rodrigo, Rodríguez Albert, Tete Montoliu o Ignasi Terraza, entre d'altres. Els músics cecs estan ampliant els seus camps de creació, incloent-hi el pop, folk, la música ètnica i diferents estils jazzístics.





L'alt nivell d'aquests artistes els ha permès dedicar-se a la seva activitat de manera professional, per a això l'ONCE els ajuda organitzant desenes de concerts, finançant l'enregistrament de discos o l'edició de partitures, catàlegs i vídeos.