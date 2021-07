Endesa modificarà el cabal de la Noguera Pallaresa per la Copa d’Espanya de Promoció de Joves Promeses

@Endesa





Endesa col·laborarà amb la celebració de la Copa d’Espanya de Promoció de Joves Promeses d’aquest cap de setmana, modificant el cabal de la Noguera Pallaresa per tal d’adequar-lo a les necessitats d’aquesta competició. En concret, la Companyia ajustarà el turbinat de les centrals hidràuliques de Torrassa i Llavorsí. L’objectiu no és altre que garantir l’estat òptim del riu per tal que tingui les condicions requerides per al correcte desenvolupament de la competició.





Aquestes maniobres han de garantir que, en tot moment, el caudal del riu sigui de 22 m3/s, la quantitat necessària per al bon desenvolupament d’aquesta activitat esportiva que, segons informen des de l’Associació Esportiva Pallars, comptarà amb 149 participants, tant masculí com femení, en la modalitat de canoa i caiac a les categories d'infantil i cadet.





Al llarg d’aquesta setmana, la Companyia ja ha col·laborat per a possibilitar la celebració de la Copa Catalana de Joves Promeses Eslàlom que es va fer dimecres 14, i en la qual, segons informen des de l’organització, hi van participar 95 esportistes.





La companyia ajuda des de fa anys a diverses associacions culturals i esportives de la Noguera Pallaresa per tal de facilitar el bon desenvolupament de diverses jornades i competicions. La iniciativa fonamental és la de l’augment del cabal del riu, en funció del tipus d’activitat que es realitzi, com són les competicions, durant un temps i una zona concreta.