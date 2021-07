Mercadona obté la seva primera estrella Lean & Green

@Mercadona





L'associació de fabricants i distribuïdors AECOC ha concedit a Mercadona la seva primera estrella Lean & Green per haver acreditat una reducció igual o superior al 20 % de les emissions de CO2 equivalent produïdes en els seus processos logístics el 2020, una reducció que ha arribat al 27 %. Aquesta fita és fruit del Pla de Reducció d'Emissions elaborat i posat en marxa per la companyia, i que ha estat premiat per Lean & Green aquest any 2021.





Lean & Green és la plataforma de col·laboració més gran d’Europa enfocada en la reducció de les emissions associades a la cadena de subministrament. La iniciativa està alineada amb els objectius marcats per l'Acord de París (COP21) per assolir la neutralitat climàtica l’any 2050.

Amb l'objectiu de ser un referent en sostenibilitat, des del 2020 Mercadona forma part d'aquesta iniciativa internacional i interprofessional, en què ja hi ha adherides més de 200 empreses europees. Per a això, han de disposar d’un sistema de seguiment de les emissions traçable i transparent, a més de compartir bones pràctiques amb altres empreses tant nacionals com internacionals.





El programa Lean & Green està estructurat en cinc nivells, cadascun d'ells amb objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle quantificables. Un cop assolit l’objectiu de cada nivell, es premia l’empresa amb una estrella, fins a un total de cinc. Un cop obtinguda la primera estrella, Mercadona seguirà treballant en el seu Pla de Reducció fins a assolir els objectius exigents que s'ha proposat.





LOGÍSTICA SOSTENIBLE





La companyia ha seguit revisant els seus processos logístics i introduint millores que, en conjunt, han permès optimitzar la cadena de subministrament per fer-la cada vegada més sostenible. Per a això, ha incorporat solucions com, per exemple, l'ús de combustibles menys contaminants, com el gas natural liquat (GNL) o el gas natural comprimit (GNC).





Gràcies a tots aquests moviments, al tancament del 2020 la companyia ha certificat avenços importants, tal com ho reflecteixen aquestes dades: el 99 % de la flota respon a l'estàndard Euro VId, disposa de 103 camions propulsats amb GNL i GNC, ha implantat la logística silenciosa en hores vall en més de 700 botigues i ha assolit una taxa d'ompliment de camions del 85 %.

Pel que fa a les flotes del Servei a Domicili i de Mercadona Online, s'estan introduint furgonetes bicombustibles i, en paral·lel, s'estan fent proves amb furgonetes elèctriques.





A més, als blocs logístics de Mercadona s'estan fent millores importants d'estalvi i eficiència energètica, com ara la introducció de la il·luminació LED i la instal·lació de panells solars fotovoltaics en alguns d'ells, com els de Villadangos i Vitòria.