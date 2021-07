Ivan Sànchez, investit alcalde de Berga

@Twitter

Ivan Sànchez ha estat investit nou alcalde de Berga, aquest divendres a la tarda, després de la dimissió de Montse Venturós a causa de la depressió que pateix. El nou alcalde ha estat escollit amb el vot a favor dels vuit regidors de la CUP, i els dos d'ERC, mentre que els cinc de Junts i l'únic del PSC han votat en blanc.





En el seu discurs, Sànchez ha assegurat no estar "content del tot", ja que ha esdevingut alcalde perquè "la Venti ho ha deixat de ser per motius de salut". El nou alcalde ha elogiat la feina de la seva antecessora, i ha assegurat que serà recordada com "una de les millors alcaldesses de Berga". Sànchez ha estat l'alcalde accidental durant els cinc mesos de baixa de Venturós.