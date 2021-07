La Comissió Bilateral entre la Generalitat i el Gobierno ja té lloc i data

@EP





La reunió de la Comissió Bilateral entre la Generalitat i la Moncloa es reunirà el 2 d'agost a la tarda a Madrid, tal com han pogut saber alguns mitjans. Així ho han acordat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la ministra de Política Municipal i portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Rodríguez.





Aquest mateix divendres al matí totes dues han mantingut una conversa telefònica d'uns 20 minuts, on Vilagrà ha insistit que la trobada s'havia de celebrar entre finals de juliol i principis d'agost, tal com havien acordat els dos presidents, Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Així, la Bilateral abordarà temes sectorials, sobretot de l'àmbit social i d'infraestructures, després de no reunir-se la comissió des del 2018.





Segons fonts de la conselleria de Presidència, Moncloa ha pogut desbloquejar l'agenda per situar la trobada al dia 2, després de la insistència del Govern en celebrar-la abans que comencés l'estiu. De fet, aquest matí Vilagrà ja havia explicat que s'estava "acabant d'ajustar el calendari", i que confiava que la trobada es fes abans de marxar de vacances.





En una atenció a la premsa des de Vilada (Berguedà), la consellera ha subratllat que en la trucada del matí ha recordat a la ministra el "compromís" dels dos governs per reunir la Bilateral al juliol. Pel Govern era "innegociable" que la reunió se celebrés entre finals de juliol i principis d'agost.





INGRÉS MÍNIM VITAL





El Govern vol tractar-hi temes socials. Vilagrà vol abordar a la Bilateral qüestions vinculades a l'ingrés mínim vital de l'Estat i a la llei de dependència. La Generalitat reclama que es traspassin recursos per "reforçar" la renda mínima garantida que s'aplica a Catalunya des de fa uns anys. L'executiu d'Aragonès també vol portar a l'ordre del dia diversos punts sobre infraestructures, així com d'economia i comunicació.





La Comissió la presidirá enguany el govern de Sánchez. Per la part catalana, Vilagrà presidirà la representació de la Generalitat, que també estarà integrada pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, pel conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, per la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca, la delegada de la Generalitat a Madrid, Ester Capella, i el secretari general del Departament de de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font.





Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat a la Bilateral són exercides pel director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Bernat Costas. Abans de cada reunió del Ple de la Comissió, el Govern s’adreçarà als grups parlamentaris perquè cadascun d’ells, si ho consideren convenient, designin la persona que els representarà en les reunions prèvies que celebri la representació de la Generalitat.